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Четверг, 21.05.2020
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Число умерших от коронавируса в мире превысило 331 тысячу

Число умерших от коронавируса в мире превысило 331 тысячу
23:38 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В мире уже более 5,1 млн человек болеют коронавирусом.

Количество подтвержденных случаев коронавируса во всем мире составляет 5141105 человек. 331728 пациентов умерли.

Такие данные обнародовал Worldometer.

В пятерку стран лидеров по количеству подтвержденных случаев заболевания входят:

  • США (1603685), количество умерших в стране - 95 495;

  • РФ (317554), 3099 умерших;

  • Бразилия (294152), 19148 умерших;

  • Испания (279 524), 27888 умерших;

  • Великобритания (250908), 36042 умерших.

Закрывают топ-10 мировых лидеров по количеству больных Турция (153548) и Иран (129341).

2051407 человек во всем мире уже вылечились от заболевания COVID-19, спровоцированного новым коронавирусом.

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Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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