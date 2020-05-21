Число умерших от коронавируса в мире превысило 331 тысячу

Количество подтвержденных случаев коронавируса во всем мире составляет 5141105 человек. 331728 пациентов умерли.
Такие данные обнародовал Worldometer.
В пятерку стран лидеров по количеству подтвержденных случаев заболевания входят:
США (1603685), количество умерших в стране - 95 495;
РФ (317554), 3099 умерших;
Бразилия (294152), 19148 умерших;
Испания (279 524), 27888 умерших;
Великобритания (250908), 36042 умерших.
Закрывают топ-10 мировых лидеров по количеству больных Турция (153548) и Иран (129341).
2051407 человек во всем мире уже вылечились от заболевания COVID-19, спровоцированного новым коронавирусом.