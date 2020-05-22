В мире от коронавируса вылечились почти два миллиона человек

Новости Украины:Всего в мире 5 102 424 инфицированных.

По состоянию на 5:36 пятницы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 332 924 человека. В свою очередь, выздоровели 1 948 739.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Всего в мире 5 102 424 инфицированных.

Больше всего на свете смертей зафиксировано в США - 94 702 человека, Великобритании - 36 124, в Италии - 32 486, Франции - 28 218, Испании - 27 940 и в Бразилии - 20 047. В Китае в целом - 4638, за последний месяц зафиксирован один летальный случай.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 577 147), Россия (317 554), Бразилия (310 087), Великобритания (252 246), Испания (233 037), Италия (228 006), Франция (181 951), Германия (179 021) и Турция (153 548).

Напомним, в Украине уже 19 706 случаев COVID-19, из них 579 летальных.