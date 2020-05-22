Канадские политики отметили День вышиванки (Фото)

Новости Украины:Канадская оппозиционная политическая сила поздравила всех с Днем вышиванки.

Крупнейшая канадская оппозиционная политическая сила - Консервативная партия - отметила День вышиванки.

Об этом в Твиттер написал лидер Консервативной партии Эндрю Шир.

“Сегодня канадцы украинского происхождения и украинцы по всему миру празднуют День вышиванки. Они надевают свои любимые вышитые рубашки и вспоминают свою родословную и историю. От имени канадских консерваторов хочу выразить наилучшие поздравления всем, кто празднует!”, - отметил Шир.

Aujourd’hui, les Canadiens d’origine ukrainienne et les Ukrainiens du monde entier célèbrent la #JournéedeVyshyvanka. Ils portent leur chemise brodée préférée et se souviennent de leur patrimoine et de leur histoire. Au nom des conservateurs du Canada, mes meilleurs vœux à tous! pic.twitter.com/QXXVb6xXqc — Andrew Scheer (@AndrewScheer) May 21, 2020

Как известно, ежегодно в Украине в третий четверг мая отмечают День вышиванки.

Праздник берет начало в 2006 году по инициативе на то время студентки Черновицкого университета. Ю.Федьковича Леси Воронюк.

С 2014 года акция вышла за пределы круга сознательного украинского студенчества и за границы Украины, став всемирным общенародным праздником.

Нынче День вышиванки отмечается более чем в 50 странах.