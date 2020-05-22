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День Николая Чудотворца: история и традиции праздника

День Николая Чудотворца: история и традиции праздника
08:57 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:В этот день традиционно молятся Николаю Чудотворцу, чтобы он помог вырастить урожай, уберег посевы от засухи и ливней.

Всего в году есть два больших праздника, посвященных святому Николаю: зимой 19 декабря и весной – 22 мая. Весенний праздник отмечается в память о перенесении в 1087 году мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бари.

В народе сегодняшний праздник называют Николай весенний, Николай летний, Николай теплый, Николай майский или Николин день.

Кто такой святитель Николай

Святой Николай родился в городе Патары Ликийской области на южном побережье Малоазийского полуострова, был единственным сыном благочестивых родителей. После рождения сына отец и мать дали обет посвятить его Богу.

С первых же дней святитель Николай начал строгую подвижническую жизнь, которой придерживался до гроба. Родители обратили особое внимание на его воспитание и постарались, прежде всего, внушить сыну истины христианства и направить его на праведную жизнь.

Приняв сан священника, святитель Николай стал проводить еще более строгую подвижническую жизнь. Однажды, направляясь на корабле в Палестину, он силой молитвы усмирил бурю, которая должна была вот-вот начаться. Здесь же на корабле он совершил великое чудо, воскресив юношу матроса, упавшего с мачты на палубу и разбившегося насмерть.

Святитель Николай везде приложил заботы к врачеванию недугов местных жителей: кого-то он исцелил от неизлечимых болезней, из других изгнал мучивших их злых духов, а еще кого-то – утешил в скорби. Не раз спасал святитель утопающих в море, выводил из плена и заточения в темницах.

Достигнув глубокой старости, святитель Николай мирно отошел к Господу. Произошло это примерно в 345-351 году. Его мощи хранились в кафедральной церкви города Миры и источали целебное миро, от которого многие больные получали исцеление. В 1087 году мощи святителя были перенесены в итальянский город Бар, где почивают и поныне.

Традиции и запреты дню Николая Чудотворца

22 мая следует сходить в церковь и помолиться святому Николаю. Можно попросить святого о благополучии или здоровье. В этот день принято заняться генеральной уборкой, не запрещается также другая работа.

В праздник Николая Угодника нельзя отказывать в помощи нуждающимся, иначе, считали наши предки, на 7 лет в доме поселится бедность. Также считалось, что на святого Николая нельзя стричься и даже брать в руки ножницы.

Николин день: приметы и обряды на 22 мая

Поскольку Николай Угодник почитался как покровитель плодородия, к его празднику были приурочены так называемые "хождения в жито" – ритуальные обходы полей и осмотр посевов. Селяне считали, что накануне сам Николай Чудотворец обходит поля и помогает ржи расти.

Нежелательно в этот день ни в чем отказывать детям. Николай Угодник является их покровителем, поэтому всем детям нужно сделать хоть небольшие подарки.

Неуместно предаваться буйному разгулу. Неприемлемы танцы до упаду, сильное алкогольное опьянение и громкие песнопения. Также не приветствуется выяснение личных отношений и тем более ссоры, скандалы и драки. Ругаться 22 мая, значит, навлечь на себя неудачи.

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