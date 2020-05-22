Новолуние: что можно, а чего нельзя делать в этот день

Новости Украины:Перед новолунием многие испытывают упадок сил, который затем сменяется постепенным их увеличением.

Фазы Луны могут существенно влиять на самочувствие человека и его дела. А астрологи рекомендуют планировать важные начинания с учетом лунного календаря.

Специалисты рекомендуют закончить в это время все старые дела, избавиться от кармических хвостов и погрузиться в новые проекты с новыми силами.

Гороскоп новолуния

Каждый раз молодая Луна приносит знакам зодиака прилив вдохновения в определенном векторе. Вектор зависит от расположения ночного светила относительно созвездий, а также от их основных черт характера. К примеру, стихия Рака — размышления и анализ, и именно им стоит посвятить максимум внимания в новолуние. Для Овна лучшим занятием будет творчество, а для Тельца или Льва — поиск новых источников дохода.

Календарь молодой Луны на 2020 год

24 января 23.41

23 февраля 17.31

24 марта 11.28

23 апреля 04.25

22 мая 19.38 по киевскому времени

21 июня 8.41

20 июля 19.32

19 августа 04.41

17 сентября 13.00

16 октября 21.30

15 ноября 07.07

14 декабря 18.15

Чего нельзя делать в новолуние

В новолуние категорически не рекомендуется принимать ответственные решения, особенно связанные с покупками. Любое крупное приобретение, скорее всего, не будет удачным. Также не стоит пробовать новые продукты питания, поскольку в этот период организм очень уязвим. Кстати, болезнь, проявившая в молодую Луну, вероятно, затянется. Также не рекомендуется начинать обучение и отправляться в дальнюю дорогу.