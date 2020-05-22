Какие завтра праздники: традиции и приметы на 23 мая

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 23 мая.

Симон Посев

В этот день отмечается память Симона Кананита (Зилота) — одного из учеников Иисуса Христа. Согласно преданию, он проповедовал в Иудее, Египте и Ливии. Также имеются сведения о том, что апостол Симон побывал и в Британии. Симон Канонит принял мученическую кончину на Черноморском побережье Кавказа.

День памяти святого Симона в народном календаре совпал с более древним праздником — именинами Матушки Сырой Земли. Русские люди смотрели на землю с большим благоговением — как на кормилицу всего человечества. В день именин к ней относились с максимальным почтением. Крестьяне не брались ни за плуг, ни за борону, ни в коем случае не вбивали в землю колья и не копали ямы, чтобы не нарушать ее покой. А вот пройти по земле босыми ногами очень даже приветствовалось — говорили, что земля может поделиться своей силой с человеком.

В то же время день Симона считался на Руси лучшим временем для поиска кладов, а также для сбора лекарственных растений, в том числе корений. Чтобы они имели надлежащую целебную силу, собирать их нужно умеючи — в определенное время, с выполнением разных обрядов. В частности, перед тем как идти за травами, человек должен был тщательно вымыться и надеть чистое белье. А некоторые, особо ценные травы, полагалось срывать даже не чистыми руками, а через платки и рушники. Кроме того, полагалось обязательно попросить Мать Сырую Землю о благословении.

На Симона обращали особое внимание… на веники. Существовала примета: если свежий веник, поставленный у кроватки ребенка, быстро вял, то ребенку грозила болезнь. В этом случае нужно было срочно принимать профилактические меры. А веник, подвешенный на притолоке, мог в этот день упасть на человека, который пришел в дом с недобрыми намерениями.

Всемирный день черепахи

23 мая во многих странах отмечается Всемирный день черепахи (World Turtle Day) — животного, символизирующего мудрость, богатство и долголетие.

Этот необычный праздник зародился в 2000 году по инициативе Американского общества спасения черепах (American Tortoise Rescue). Эта организация была основана энтузиастами в 1990 году в Малибу (штат Калифорния, США) для сохранения популяции черепах, живущих в окрестностях города.

Целью праздника стало привлечение внимания общественности к проблеме гибели большого количества черепах из-за соседства с людьми. В этот день во всех местах обитания черепах проводятся акции, во время которых добровольцы спасают животных, делая для них переходы под оживленными шоссе в местах миграции либо в других опасных местах. Также участники акций добиваются для морских берегов, где морские черепахи откладывают яйца, статуса охраняемых законом территорий.

В последние годы День черепахи отмечается не только в тех уголках земного шара, где водятся эти животные, но и во многих других странах мира. В этот день люди стараются исключить из своего рациона блюда из черепах, а из обихода — предметы быта, сделанные из их панциря (гребни, шкатулки и т.д.).

Само празднование включает в себя маскарады в костюмах черепах с веселыми сценками из жизни животных, танцы черепах и рассылку веселых открыток с их изображением. Достаточно включить фантазию, и вы тоже сможете поддержать эту замечательную традицию.

Возвещение Баба

Возвещение Баба, день, когда Баб — пророк-предтеча веры Бахаи — провозгласил Свою Миссию в 1844 году в городе Шираз (Персия). Это день зарождения веры Бахаи. Известна точная дата, когда это произошло — 2 часа 11 минут после завершения 22 мая 1844 года. В этот день молодой персидский купец Сийид Али Мухаммад, принявший в последствии имя "Баб" (в переводе с арабского "Врата"), провозгласил, что Он призван возвестить миру о близящемся пришествии Обещанного всех религий и подготовить людей к Его приходу.

Главной темой Его Писаний было скорое пришествие "Того, Кого явит Бог" — Посланника, обещанного во всех Священных Книгах прошлого. Именно с приходом этого Посланника, говорил Баб, и наступит долгожданное Царствие Божие на земле. Бахаи почитают Баба наравне со всеми прочими великими Посланниками Бога в истории человечества — Авраамом, Моисеем, Зороастром, Кришной, Буддой, Христом, Мухаммадом и другими.

Баб впервые объявил о Своей Миссии молодому ученому-богослову, которого звали Мулла Хусейн Бушруи. Мулла Хусейн, исполненный ожиданием скорого исполнения пророчества о приходе Каима (Обетованного в исламе), отправился вместе с несколькими своими друзьями на Его поиски. Не имея никакого представления, где этот Человек может появиться, Мулла Хусейн целиком положился на Божественный Промысел.

Провидение привело его в Шираз. У ворот этого города Мулла Хусейн встретил юношу, который поразил его тем, что обратился к нему так, как будто они были давно знакомы друг с другом, а затем пригласил Муллу Хусейна к себе домой. Расспросив Муллу Хусейна о цели его путешествия, юноша спросил его, по каким признакам тот собирается искать Обетованного. Когда Мулла Хусейн перечислил эти признаки, почерпнутые им из пророчеств его духовных учителей, юноша вдруг воскликнул: "Смотри! Все эти признаки явлены во мне!". Мулла Хусейн был потрясен такими словами, и, естественно, его немедленно обуяли сомнения.

Вешнее Макошье (День Земли)

Святодень, когда Мать Сыра-Земля чествуется как "именинница". Считается, что в этот день Земля "отдыхает", поэтому ее нельзя пахать, копать, боронить, в нее нельзя втыкать колья и метать ножи. Особо чтятся в этот день Велес и Макошь — Земные заступники. Волхвы выходят в поле, ложатся на траву — слушают Землю.

На зачине во вспаханную загодя борозду кладут зерно и льют пиво, приговаривая, став лицом на восток:

Мать Сыра-Земля! Уйми ты всякую гадину нечистую от приворота, оборота и лихого дела.

Повернувшись на запад, продолжают:

Мать Сыра-Земля! Поглоти ты нечистую силу в бездны кипучие, во смолу горючую.

Обратившись к полудню, произносят:

Мать Сыра-Земля! Утоли ты все ветры полуденные со ненастью, уйми пески сыпучие со метелью.

На полночь обращаются:

Мать Сыра-Земля! Уйми ты ветры полуночные с тучами, сдержи морозы с метелями.

После каждого обращения льют пиво в борозду, а затем разбивают кувшин, в котором оно было принесено. После заклятий волхвы, раскапывая пальцами землю и нашептывая: "Мать-Сыра-Земля, скажи, да всю правду расскажи, на (имярек) покажи", гадают о будущем по приметам, в земле встречающимся.