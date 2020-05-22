Скачать
Пятница, 22.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине выявили уже более 20 тысяч инфицированных COVID-19
В Украине выявили уже более 20 тысяч инфицированных COVID-19
Киев и 11 областей не готовы ко второму этапу смягчения карантина
Киев и 11 областей не готовы ко второму этапу смягчения карантина
Ювентус начал переговоры по возвращению Погба
Ювентус начал переговоры по возвращению Погба
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 23 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 23 мая

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 23 мая

Смотрите фото (5)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 23 мая
10:24 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 23 мая.

Симон Посев

В этот день отмечается память Симона Кананита (Зилота) — одного из учеников Иисуса Христа. Согласно преданию, он проповедовал в Иудее, Египте и Ливии. Также имеются сведения о том, что апостол Симон побывал и в Британии. Симон Канонит принял мученическую кончину на Черноморском побережье Кавказа.

День памяти святого Симона в народном календаре совпал с более древним праздником — именинами Матушки Сырой Земли. Русские люди смотрели на землю с большим благоговением — как на кормилицу всего человечества. В день именин к ней относились с максимальным почтением. Крестьяне не брались ни за плуг, ни за борону, ни в коем случае не вбивали в землю колья и не копали ямы, чтобы не нарушать ее покой. А вот пройти по земле босыми ногами очень даже приветствовалось — говорили, что земля может поделиться своей силой с человеком.

В то же время день Симона считался на Руси лучшим временем для поиска кладов, а также для сбора лекарственных растений, в том числе корений. Чтобы они имели надлежащую целебную силу, собирать их нужно умеючи — в определенное время, с выполнением разных обрядов. В частности, перед тем как идти за травами, человек должен был тщательно вымыться и надеть чистое белье. А некоторые, особо ценные травы, полагалось срывать даже не чистыми руками, а через платки и рушники. Кроме того, полагалось обязательно попросить Мать Сырую Землю о благословении.

На Симона обращали особое внимание… на веники. Существовала примета: если свежий веник, поставленный у кроватки ребенка, быстро вял, то ребенку грозила болезнь. В этом случае нужно было срочно принимать профилактические меры. А веник, подвешенный на притолоке, мог в этот день упасть на человека, который пришел в дом с недобрыми намерениями.

Всемирный день черепахи

23 мая во многих странах отмечается Всемирный день черепахи (World Turtle Day) — животного, символизирующего мудрость, богатство и долголетие.

Этот необычный праздник зародился в 2000 году по инициативе Американского общества спасения черепах (American Tortoise Rescue). Эта организация была основана энтузиастами в 1990 году в Малибу (штат Калифорния, США) для сохранения популяции черепах, живущих в окрестностях города.

Целью праздника стало привлечение внимания общественности к проблеме гибели большого количества черепах из-за соседства с людьми. В этот день во всех местах обитания черепах проводятся акции, во время которых добровольцы спасают животных, делая для них переходы под оживленными шоссе в местах миграции либо в других опасных местах. Также участники акций добиваются для морских берегов, где морские черепахи откладывают яйца, статуса охраняемых законом территорий.

Николин день: приметы и обряды на 22 мая

В последние годы День черепахи отмечается не только в тех уголках земного шара, где водятся эти животные, но и во многих других странах мира. В этот день люди стараются исключить из своего рациона блюда из черепах, а из обихода — предметы быта, сделанные из их панциря (гребни, шкатулки и т.д.).

Само празднование включает в себя маскарады в костюмах черепах с веселыми сценками из жизни животных, танцы черепах и рассылку веселых открыток с их изображением. Достаточно включить фантазию, и вы тоже сможете поддержать эту замечательную традицию.

Возвещение Баба

Возвещение Баба, день, когда Баб — пророк-предтеча веры Бахаи — провозгласил Свою Миссию в 1844 году в городе Шираз (Персия). Это день зарождения веры Бахаи. Известна точная дата, когда это произошло — 2 часа 11 минут после завершения 22 мая 1844 года. В этот день молодой персидский купец Сийид Али Мухаммад, принявший в последствии имя "Баб" (в переводе с арабского "Врата"), провозгласил, что Он призван возвестить миру о близящемся пришествии Обещанного всех религий и подготовить людей к Его приходу.

Главной темой Его Писаний было скорое пришествие "Того, Кого явит Бог" — Посланника, обещанного во всех Священных Книгах прошлого. Именно с приходом этого Посланника, говорил Баб, и наступит долгожданное Царствие Божие на земле. Бахаи почитают Баба наравне со всеми прочими великими Посланниками Бога в истории человечества — Авраамом, Моисеем, Зороастром, Кришной, Буддой, Христом, Мухаммадом и другими.

Баб впервые объявил о Своей Миссии молодому ученому-богослову, которого звали Мулла Хусейн Бушруи. Мулла Хусейн, исполненный ожиданием скорого исполнения пророчества о приходе Каима (Обетованного в исламе), отправился вместе с несколькими своими друзьями на Его поиски. Не имея никакого представления, где этот Человек может появиться, Мулла Хусейн целиком положился на Божественный Промысел. 

Провидение привело его в Шираз. У ворот этого города Мулла Хусейн встретил юношу, который поразил его тем, что обратился к нему так, как будто они были давно знакомы друг с другом, а затем пригласил Муллу Хусейна к себе домой. Расспросив Муллу Хусейна о цели его путешествия, юноша спросил его, по каким признакам тот собирается искать Обетованного. Когда Мулла Хусейн перечислил эти признаки, почерпнутые им из пророчеств его духовных учителей, юноша вдруг воскликнул: "Смотри! Все эти признаки явлены во мне!". Мулла Хусейн был потрясен такими словами, и, естественно, его немедленно обуяли сомнения.

Вешнее Макошье (День Земли)

Святодень, когда Мать Сыра-Земля чествуется как "именинница". Считается, что в этот день Земля "отдыхает", поэтому ее нельзя пахать, копать, боронить, в нее нельзя втыкать колья и метать ножи. Особо чтятся в этот день Велес и Макошь — Земные заступники. Волхвы выходят в поле, ложатся на траву — слушают Землю.

На зачине во вспаханную загодя борозду кладут зерно и льют пиво, приговаривая, став лицом на восток:

Мать Сыра-Земля! Уйми ты всякую гадину нечистую от приворота, оборота и лихого дела.

Повернувшись на запад, продолжают:

Мать Сыра-Земля! Поглоти ты нечистую силу в бездны кипучие, во смолу горючую.

Знаменательные события в истории: 22 мая 2020 года

Обратившись к полудню, произносят:

Мать Сыра-Земля! Утоли ты все ветры полуденные со ненастью, уйми пески сыпучие со метелью.

На полночь обращаются:

Мать Сыра-Земля! Уйми ты ветры полуночные с тучами, сдержи морозы с метелями.

После каждого обращения льют пиво в борозду, а затем разбивают кувшин, в котором оно было принесено. После заклятий волхвы, раскапывая пальцами землю и нашептывая: "Мать-Сыра-Земля, скажи, да всю правду расскажи, на (имярек) покажи", гадают о будущем по приметам, в земле встречающимся.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, День Земли, 23 мая, Всемирный день черепахи., Симон Посев, Возвещение Баба, Вешнее Макошье.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 МИД: Представители Украины не будут участвовать в российской конференции ООН по Крыму
02 Монатик впервые показал свою беременную жену (Фото)
03 Порошенко требует от Зеленского проукраинской позиции по "делу моряков"
04 Президент рассказал о строительстве дорог в стране
05 Итоги дня 21 мая: COVID-19 и возобновление пассажирских перевозок в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Массовое убийство: в Житомирской области мужчина из ружья расстрелял 7 человек
В Житомирской области мужчина из ружья расстрелял 7 человек
Ситуация на фронте: в зоне ООС погиб украинский военный, семеро пострадали
В зоне ООС погиб украинский военный, семеро пострадали
Сегодня начинается новый этап ослабления карантина: что изменится с 22 мая
Новый этап ослабления карантина: что изменится с 22 мая
Twitter тестирует новую функцию: что изменится
Twitter тестирует новую функцию: что изменится
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь