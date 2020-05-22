Еще три пограничника заболели COVID-19

Новости Украины:По состоянию на 22 мая в результате тестирования военнослужащих и работников Государственной пограничной службы Украины на COVID-19 зафиксировано 37 положительных ПЦР-тестов.

Еще три случая заболевания COVID-19 зафиксировано в результате тестирования военнослужащих и работников Государственной пограничной службы Украины на COVID-19, всего на утро пятницы в ведомстве 37 инфицированных.

Как сообщает администрация Госпогранслужбы, за минувшие сутки по результатам проведенных тестов подтверждены два новых случая заболевания в Киеве и один в Черновицкой области.

Из общего количества военнослужащих и работников Госпогранслужбы, которые получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом, выздоровели 13 еще 24 человека продолжают лечиться - 5 стационарно, 19 - амбулаторно.

Под контролем медиков сейчас находятся около 200 пограничников, которые контактировали с больными. Они находятся на самоизоляции, а также некоторые изолированы в подразделениях и обсерваторах.

По состоянию на утро пятницы, 22 мая, в Украине зафиксировано 442 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 за минувшие сутки, 9 человек из числа ранее заболевших скончались, 358 выздоровели, тогда как днем ранее сообщалось о 476 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, 20 мая – о 354 новых заболевших, а 19 мая – о 260.