Зеленский ответил на петицию о передаче ПЦУ Киево-Печерской Лавры

Новости Украины:Зеленский в ответе на петицию о Киево-Печерской Лавре указал, что объектами госсобственности управляет Кабмин.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответе на электронную петицию с призывом прекратить использование Киево-Печерской лавры Украинской православной церковью (Московского патриархата) путем расторжения договора аренды и передать Лавру в использование Православной церкви Украины (ПЦУ) указал, что согласно закону объектами государственной собственности управляет Кабинет министров Украины.

"Согласно п. 1 ст. 5 закона Украины "Об управлении объектами государственной собственности", Кабинет министров Украины является субъектом управления, который определяет объекты управления государственной собственности, в отношении которых выполняет функции по управлению, а также объекты управления государственной собственности, полномочия по управлению которыми передаются другим субъектам управления", - говорится в ответе главы государства на петицию.

Зеленский напомнил, что в соответствии с п. 5 ст. 116 Конституции Украины Кабинет министров осуществляет управление объектами государственной собственности в соответствии с законом.

"Полномочия Кабинета министров Украины в сфере экономики по осуществлению в соответствии с законом управления объектами государственной собственности, в том числе корпоративными правами, делегированию в установленном законом порядке отдельных полномочий по управлению указанными объектами министерствам, другим центральным органам исполнительной власти, определены законом Украины "О Кабинете министров Украины" (абзац 4 пункта 1 части 1 ст. 20)", - отметил он.

29 апреля электронная петиция с призывом к президенту Зеленскому прекратить использование Киево-Печерской Лавры УПЦ (МП) путем расторжения договора аренды и передать Лавру в использование ПЦУ набрала необходимые 25 тыс. голосов для ее рассмотрения.

"Киево-Печерская лавра тысячу лет является одной из величайших святынь украинского народа. Православная церковь Украины (ПЦУ) – автокефальная православная церковь на территории Украины, пятнадцатая в диптихе. Константинопольская церковь считает ПЦУ единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии. ПЦУ образовалась в результате объединения трех украинских православных церквей: УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП. Вполне справедливо, чтобы духовную святыню использовала православная конфессия, которая признана православным миром автокефальной православной церковью на территории Украины", - говорилось в тексте петиции, которая была размещена на сайте президента 15 апреля.