Дело Шеремета: досудебное расследование завершено

Новости Украины:Следствие в отношении подозреваемых в убийстве Шеремета завершено.

Полиция завершила расследование в отношении трех подозреваемых в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета - музыканта Андрея Антоненко, врача Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Кузьменко Тарас Безпалый.

"Сегодня вручены официальные уведомления о завершении досудебного расследования (всем фигурантам дела - ред.)", - сообщил Безпалый в комментарии агентству в пятницу.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

20 мая 2020 года Зеленский заявил, что несет ответственность как глава государства за расследование дела Шеремета, и если окажется, что подозреваемые в этом деле невиновны, то будут сделаны кадровые выводы.