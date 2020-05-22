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Ураза-байрам 2020: что нужно делать в этот день
Ураза-байрам 2020: что нужно делать в этот день

Ураза-байрам 2020: что нужно делать в этот день

Ураза-байрам 2020: что нужно делать в этот день
19:28 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Ураза-байрам (или Ораза-байрам) известен также как Праздник разговения или Ид-аль-Фитр.

Ураза-байрам, также известный как Праздник разговения или Ид-аль-Фитр, - один из главных исламских праздников. Он знаменует окончание поста, который длится весь священный месяц Рамадан (девятый месяц исламского календаря). Ураза-байрам отмечается в первый день месяца Шавваль (десятого месяца мусульманского календаря). В 2020 году Рамадан заканчивается 23 мая, а Ураза-байрам выпадает на воскресенье, 24 мая.

В этот день верующие поздравляют друг друга словами Ид мубарак! (Благословенного праздника!). К торжественному дню мусульмане готовятся ответственно: делают уборку, готовят праздничные блюда, раздают милостыню малоимущим - это могут быть деньги или сухие продукты.

Во время Ураза-байрама верующие надевают лучшие наряды и ходят в гости, навещают могилы близких людей. Перед трапезой обязательно следует произнести молитву. В этот праздник принято радоваться и веселиться: дети принимают участие в различных играх, посещают соседей, которые раздают им сладости.

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Что нужно делать на Ураза Байрам:

  • совершать праздничную ритуальную молитву (ид-намаз),

  • надевать лучшую одежду,

  • готовить традиционные блюда и накрывать праздничные столы;

  • приглашать в гости родственников, соседей и друзей;

  • радоваться и веселиться.

В этом году в связи с карантином не рекомендуется собираться большими группами людей, также стоит придерживаться дистанции. В честь родных, которые умерли в течение данного года, устраивают поминки, приглашая домой муллу.

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Праздник, История, Ураза-Байрам, Традиции, Праздники в мае, Рамадан 2020, Ураза-байрам 2020.
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