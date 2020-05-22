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Данилов озвучил приоритеты государства в сфере киберзащиты

Данилов озвучил приоритеты государства в сфере киберзащиты
20:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: rnbo.gov.ua

Новости Украины:Приоритетным направлением в сфере киберзащиты является безопасность государственных информационных ресурсов и личных данных граждан.

Усиление защиты личных данных граждан Украины является приоритетом государственной политики в сфере кибербезопасности, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, сообщает пресс-служба СНБО.

"В условиях активизации против нашего государства деятельности иностранных спецслужб, в частности, разведывательных органов Российской Федерации, усиление киберзащиты государственных информационных ресурсов и защита персональных данных граждан Украины от утечек стали приоритетом государственной политики в сфере кибербезопасности. Ситуацию осложняет необходимость работы государственных органов в условиях удаленного доступа в период противостояния всего мира угрозе, связанной с распространением коронавируса", - заявил Данилов во время 14-го заседания Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) в пятницу.

Он также обратил внимание представителей органов власти на неудовлетворительное состояние защищенности государственных электронных информационных ресурсов, реестров, баз данных и других информационных массивов, и подчеркнул важность практического сотрудничества между субьектами обеспечения кибербезопасности.

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"Важным в этом процессе является безотлагательное информирование НКЦК о выявленных фактах кибератак и киберинцидентов на информационные системы государственных органов, объектов критической инфраструктуры для осуществления координации по оперативному реагированию, ведь последствия от кибератак могут создать существенную угрозу жизненно важным интересам государства и общества", - отметил Данилов и добавил, что в текущем году НКЦК успешно локализовал ряд кибератак на государственные иформационные ресурсы.

По итогам заседания НКЦК был разработан комплекс мер, направленных на улучшение защищенности национальных электронных информационных ресурсов, усиление защиты персональных данных граждан и повышения эффективности взаимодействия между субъектами обеспечения кибербезопасности, а также на усовершенствование нормативно-правовой базы в сфере кибербезопасности.

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СНБО, Кибербезопасность, Алексей Данилов.
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