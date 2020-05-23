У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления

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08:43 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Имя Таисия в переводе с греческого языка означает "посвященная Исиде".

Египетская богиня Исида (Изида) была для египтян идеалом женственности и материнства. Поэтому имя Таисия также иногда переводят как "плодородная". Ласковое обращение Тая также употребляют и к имени Таяна (Тайна), а Ася также является самостоятельным именем.

Решительная и бескомпромиссная Таисия в жизни не ищет легких путей и протоптанных дорожек. Убегая от обыденности и серости будней, Таисия способна на риск. Независимая и самостоятельная обладательница этого имени имеет скрытный характер. Она будет долго скрывать свои истинные чувства, и внешне будет казаться уравновешенной и скромной. Однако придет время, и Таисия выпустит на свободу свою импульсивность вместе с бурей эмоций. Прямолинейная Таисия ненавидит ложь, не любит сплетничать и обладает способностью успокаивать ссоры. В жизни надеется только на себя и свои силы.

У Таисии есть все шансы построить головокружительную карьеру. Отменные организаторские способности, развитая интуиция, хорошая память, внимательность, жажда новых знаний делают ее прекрасным работником. У Таисии имеются отличные музыкальные способности, поэтому она может стать преподавателем музыки. Таисия может реализовать свою способность делиться знаниями через педагогическую и воспитательную работу. Её организаторские способности позволяют ей попробовать себя в административной работе.

Замуж Тася обычно не спешит, хотя всегда имеет множество поклонников. Эта женщина считает, что сначала нужно реализоваться, как личность, а потом заниматься мужем и детьми.

Семейная жизнь у Таисии, как правило, счастливая. Лишь у Таисии, рождённой в зимний период, первый брак может закончиться неудачей. Таисия чистоплотна и аккуратна, однако она – не очень хорошая хозяйка. Тем не менее, готовит Таисия с удовольствием. Любит принимать гостей и ведет себя с ними очень обходительно. У нее есть развитые знахарские способности.

Таисия, особенно рожденная осенью, обожает детей. Благодаря своей прекрасной памяти и любви к занимательным историям, она знает множество сказок, что делает ее настоящим кумиром для детей.

У Таисии всегда много друзей, которые ценят ее за обходительность и отзывчивость. Тем не менее, у нее есть и много врагов, которых она "нажила" благодаря своему колючему и нетерпимому характеру. На первый взгляд Таисия очень дипломатична, однако, на самом деле, это обычная скрытность. Таисия может затаить обиду на человека, но будет ее так искусно скрывать, что человек этот никогда сам не догадается. Внешняя безмятежность этой женщины может вылиться в бурю эмоций и грандиозный скандал. Таисия не умеет идти на компромисс, что значительно мешает ей в жизни. Этой женщине следует научиться не копить эмоции, а сразу разрешать возникшее недоразумение. Таисия, рожденная летом, обожает шумные вечеринки и с удовольствием демонстрирует свои способности в обществе друзей.

Поздравления

За себя стоять умеешь,

В доброту ты, Тая, веришь.

И идей всегда полна,

С чувством юмора дружна!

 

Пусть все в жизни будет гладко,

Дом, семья всегда в порядке,

Ждет тебя большой успех,

Счастье, радость, мир и смех!

Для священной миссии

Выбран день веселый,

Принимай Таисия

Поздравлений горы.

 

Массу пожеланий,

Счастья и здоровья,

В жизни процветания

С радостью, любовью.

 

Будь всегда веселой,

Чаще улыбайся,

Повстречай свою удачу

И не расставайся.

 

Счастьем пусть наполнится

Каждый день грядущий,

Пусть мечты исполнятся,

Жизнь пусть станет лучше.

Красивые СМС поздравления с Днем рождения

Таисия воспитана,

Приветлива всегда,

Бывает, что грустит она,

Не часто, иногда.

 

Желаем ей, чтоб грусть ее

Исчезла насовсем,

Такой прекрасный человек

Всегда приятен всем!

 

Пусть жизнь ее наполнится

Лишь искрами любви.

Таисия, красавица,

Ты в радости живи.

Таисия, красавица,

Тебя я поздравляю,

Я счастья тебе женского,

Большой любви желаю.

 

Пусть будет украшением

Улыбка для тебя,

В добре и понимании

Пускай бегут года.

 

Глаза пускай лишь радостью

И куражом искрятся,

Мечты твои пусть, Таичка,

Скорее воплотятся.

Великолепная, непревзойденная,

С ветром удач навсегда обрученная,

Добрая, светлая, обворожительная,

Незаменимая и восхитительная,

Очаровательная и божественная,

Нежная, чуткая и очень женственная,

Таечка, эти слова про тебя,

Я поздравляю, всем сердцем любя!

Оригинальные поздравления своими словами с Днем рождения

Рассудительна, общительна, мила,

Не женщина, а просто загляденье,

Таисия, сияешь как звезда,

Всегда в хорошем настроенье!

 

И в праздник твой, тебе добра,

Пускай проблемы, дом покинут мигом,

Желаю, чтоб заветная мечта сбылась,

Не забывай ты наслаждаться миром!

 

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