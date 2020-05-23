День морской пехоты: Зеленский поздравил ветеранов

Новости Украины:Зеленский отметил, что украинские морские пехотинцы продемонстрировали мужество и отвагу в противостоянии с российским агрессором.

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня морской пехоты Украины отметил роль украинских морских пехотинцев в защите территориальной целостности страны от агрессии России.

"Уважаемые морские пехотинцы! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с Днем морской пехоты Украины – профессиональным праздником воинов, обладающих особыми навыками и специальной подготовкой, и способных действовать одинаково эффективно на суше, на море и в воздухе, выполняя важные задачи при любых условиях боевой обстановки", - говорится в поздравлении главы государства воинам и ветеранам морской пехоты Военно-Морских Сил Украины.

Зеленский подчеркнул, что морская пехота – больше, чем просто род войск. "Это братство сильных, выносливых, верных своим убеждениям и призванию патриотов Украины, которые всегда там, где тяжело, где необходима скорость, решительность и победа. Именно поэтому лозунг "Верный всегда" является настоящей визитной карточкой украинского морского пехотинца", - отметил он.

Президент указал, что во времена судьбоносных испытаний для Украины морские пехотинцы своим примером и умелыми действиями на практике доказали высокое боевое мастерство, демонстрируя мужество и отвагу в противостоянии с российским агрессором.

"От имени украинского народа выражаю благодарность личному составу и ветеранам морской пехоты за стойкость и героизм, проявленные при защите территориальной целостности Украины. В этот день мы кланяемся семьям и родным павших защитников, чтя память каждого, кто отдал свою жизнь во имя Украины. Убежден, что украинские морские пехотинцы и в дальнейшем будут надежно защищать свободу и независимость нашего государства. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, несокрушимости духа и новых побед. Слава морской пехоте Украины! Слава Украине!", - говорится в поздравлении Зеленского на его официальном сайте.