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Гибель нардепа Давиденко: в МВД сообщили подробности

Гибель нардепа Давиденко: в МВД сообщили подробности
20:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:По данным Геращенко, на месте работает следственно оперативная группа полиции.

Труп народного депутата 8 и 9 созывов Валерия Давиденко с простреленной головой нашли в туалете в его офисе.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Сегодня в Киеве в собственном офисе в туалете был найден труп народного депутата Валерия Давыденко с огнестрельным ранением головы", - написал он.

По данным Геращенко, на месте работает следственно оперативная группа полиции. Проводится комплекс безотлагательных следственных и оперативных мероприятий. Полицией и прокуратурой проверяться все возможные версии произошедшей трагедии.

Как сообщалось ранее, в Киеве нашли мертвым с простреленной головой народного депутата 8 и 9 созывов Валерия Давиденко.

Нардепа Давиденко нашли застреленным

Валерий Давиденко на досрочных парламентских выборах 2014 года прошел в Раду по одномандатному избирательному округу №208 от ВО "Заступ", набрав 38.86% голосов избирателей.

В 2019 году был избран в Верховную Раду IX созыва как беспартийный самовыдвиженец по 208 округу (Черниговская область).

С 6 декабря 2019 - член депутатской группы "Доверие", до того - внефракционный. Член Комитета по вопросам экономического развития.

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Все по теме:

Верховная Рада, МВД, Антон Геращенко, Валерий Давиденко.
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