Смерть нардепа Давиденко: в МВД озвучили предварительную версию

Новости Украины:Советник главы МВД Шкиряк говорит, что предварительная версия смерти депутата Давыденко - самоубийство.

Предварительная версия смерти народного депутата Валерия Давиденко – самоубийство, сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

"Предварительная версия – самоубийство", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Шкиряк отметил, что на месте события работает оперативная группа полиции Киева. "Также там лично находятся глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко и руководитель ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко", - сообщил он.

Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что тело Давыденко было найдено в субботу в его офисе в Киеве. "Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, был найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением головы", - написал Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук.