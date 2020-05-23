Смерть Давиденко: "Слуга народа" призывает к тщательному расследованию

Новости Украины:В "Слуге народа" призвали к тщательному расследованию обстоятельств смерти нардепа Давиденко.

В партии "Слуга народа" выразили соболезнования и призвали к тщательному расследованию обстоятельств смерти народного депутата Украины Валерия Давиденко, сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

"Сегодня не стало нашего коллеги по парламенту - народного депутата Валерия Давиденко. Партия "Слуги народа" выражает искренние соболезнования его семье и депутатской группе "Доверие", к которой он принадлежал", - говорится в сообщении, в Телеграмм-канале партии "Слуга народа" в субботу вечером.

В "Слуге народа" призвали тщательному расследованию всех обстоятельств смерти нардепа.

"Мы рассчитываем на тщательное расследование трагического инцидента. И призываем представителей всех партий воздержаться от каких-либо политических спекуляций и выдвижения необоснованных версий до того, как правоохранительные органы обнародуют результаты", - подытожили в сообщении.