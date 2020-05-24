Разумков призвал оперативно расследовать смерть нардепа Давыденко

Новости Украины:Сейчас обстоятельства гибели депутата выясняют правоохранительные органы.

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков призвал правоохранителей провести расследование смерти депутата максимально оперативно.

Об этом сообщает пресс-служба ВР в Facebook.

"Сегодня Верховную Раду всколыхнула страшная весть о трагической смерти нашего коллеги по Парламенту, народного депутата VIII и IX созывов Валерия Давыденко... Расследование должно быть оперативным и максимально объективным. От имени Верховной Рады Украины и всего депутатского корпуса выражаю искренние соболезнования родным и близким Валерия Николаевича", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас обстоятельства гибели депутата выясняют правоохранительные органы.

Напомним: Валерий Давыденко победил на выборах в Верховную раду в 2014 году в одномандатном округе № 208 в Черниговской области. В 2019 году повторно прошел в Раду.

23 мая депутата нашли мертвым в своем офисе с огнестрельным ранением в голову. По факту смерти открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство".