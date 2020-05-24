Сотрудники ГСЧС уничтожили боеприпасы времен Второй мировой войны

Новости Украины:В Хмельницкой области сотрудникик ГСЧС изъяли и уничтожили артиллерийский снаряд и ручную гранату времен Второй Мировой войны.

Пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области изъяли и уничтожили артиллерийский снаряд и ручную гранату времен Второй Мировой войны.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Первую опасную находку, а это 76 мм артснаряд уничтожили в 10:00 на специальном полигоне. Взрывоопасный предмет, днем ранее, обнаружили граждане во время выпаса скота в с. Григорьевка Староконстантиновского района Хмельницкой области" - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в субботу.

В этот же день в 12:00 саперы уничтожили ручную гранату Ф-1.

"Днем ранее это смертоносное железо обнаружил мужчина во время прополка огорода возле жилого дома в с. Юровщина Полонского района", - подытожили в ГСЧС.