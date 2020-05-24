Мокий Мокрый: приметы и обряды на 24 мая

Новости Украины:По народному календарю сегодня день Мокея Мокрого.

Этот народный праздник отмечается 24 мая (по старому стилю – 11 мая). В православном церковном календаре это день почтения памяти священномученика Мокия Амфипольского. Другие названия праздника: "День мокрый", "День обновления Царь-града", "Мокий", "Мокеев день". Мокрым день прозвали за то, что, во-первых, он созвучен с именем святого, а во-вторых, в его праздник часто бывают дожди.

Святой Мокий жил в III веке н.э. в городе Амфиполе, Македония. Когда наступили времена гонений на христиан при правителе Диоклетиане, православный пресвитер не испугался. Он продолжил нелегкий труд наставления на путь истинный заблудших душ идолопоклонников. В наказание за это Мокия арестовали и подвергли различным пыткам. Но тот всё выдержал. Тогда правитель отправил Мокия в Византию, где его и обезглавили. Случилось это в 295 году.

На Руси 24 мая следили за погодой и верили, то она предскажет будущее. Для этого женщины, например, вывешивали на улицу полотенца. Если через некоторое время они становились влажными, значит, лето будет дождливым, если оставались сухим – безоблачным и жарким.

На Мокея нельзя было трудиться на земле. Говорили, что если на Мокия работать в поле — град выбьет все посевы. Зато приветствовалась любая работа по дому. Кстати, наши предки верили, что наведение чистоты в доме, приводит в порядок и жизнь хозяина жилища.

Не рекомендуется начинать новые дела, пока не завершены старые. Ни в одном из них преуспеть не получится.

Любые покупки, особенно обуви, окажутся неудачными. Поэтому шопинг (в том числе и виртуальный) лучше перенести на другой день.

Юным незамужним девушкам нельзя 24 мая подметать пол. Иначе можно буквально "вымести" хорошего жениха из своей жизни. По этой же причине не рекомендуется пылесосить.

Мокия называли указчиком погоды на все лето. Если этот день был дождливым или туманным — то и лето будет сырым. Так и говорили: "Мокро на Мокея — жди лета еще мокрее". Если восход солнца был багровым — то лето будет грозным, с пожарами.

Народные приметы:

На рассвете солнце багряное – к грозовому лету, красное – летом не избежать пожаров.

Если дождь пошел после обеда, значит, он затянется.

Затяжной дождь или сырой туманный день означают, что лето будет таким же как в этот день.

Радуга высоко в небе – к ветрам, низко – к ненастью.

Лошадь трясет головой – к осадкам.

Кошка спит брюхом кверху – скоро будет не просто теплая, а очень жаркая погода.

Сходят сморчки – жди появления белых грибов.

Всяк вышедший на поле в этот день может разгневать Бога, и тот побьет посевы градом.

На Мокея Мокрого дождевая вода благотворно влияет на волосы, придает им силу и блеск.

Родившиеся 24 мая обычно не отличаются красотой и многое в их жизни будет зависеть от трудолюбия и доброты. Носить им следует хризолит. Покровительствует им цветок незабудка.

В эту ночь сны будут не совсем обычными: они покажут, насколько вы готовы сопротивляться жизненным трудностям. Если в сновидениях вы справитесь с проблемой, значит, с вашими внутренними силами все хорошо. А если победить во сне не удастся или вы случайно проснетесь раньше, мысленно проиграйте ситуацию до конца. Так можно будет морально "закалиться".