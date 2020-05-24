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"75 плюс": пенсионеры ежемесячно смогут получать 500 гривень надбавки

"75 плюс": пенсионеры ежемесячно смогут получать 500 гривень надбавки
09:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:Марина Лазебная заявила, что более чем миллион пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, ежемесячно смогут получать к пенсии около 500 грн.

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что более чем миллион пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, ежемесячно смогут получать к пенсии около 500 грн.

Об этом заявила министр соцполитики Марина Лазебная в эфире одного из украинских телеканалов.

"Мы разработали новые социальные инициативы. Для более чем одного миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, мы хотим также установить ежемесячную надбавку к пенсиям... Около 500 грн", - сказала Лазебная.

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По словам министра, дата индексации пенсий должна быть определена законодательно, чтобы избежать спекуляций на эту тему.

Лазебная также сообщила, что сегодня дефицит пенсионного фонда составляет 34 млрд грн, тогда как в начале года он составлял 23 млрд грн.

Как сообщалось, в Украине с 1 мая 2020 года в Украине проводят индексацию пенсий на 11%.

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Украина, Пенсионеры, Пенсии.
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