"75 плюс": пенсионеры ежемесячно смогут получать 500 гривень надбавки

Новости Украины:Марина Лазебная заявила, что более чем миллион пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, ежемесячно смогут получать к пенсии около 500 грн.

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что более чем миллион пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, ежемесячно смогут получать к пенсии около 500 грн.

Об этом заявила министр соцполитики Марина Лазебная в эфире одного из украинских телеканалов.

"Мы разработали новые социальные инициативы. Для более чем одного миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, мы хотим также установить ежемесячную надбавку к пенсиям... Около 500 грн", - сказала Лазебная.

По словам министра, дата индексации пенсий должна быть определена законодательно, чтобы избежать спекуляций на эту тему.

Лазебная также сообщила, что сегодня дефицит пенсионного фонда составляет 34 млрд грн, тогда как в начале года он составлял 23 млрд грн.

Как сообщалось, в Украине с 1 мая 2020 года в Украине проводят индексацию пенсий на 11%.