Рамазан-Байрам: Зеленский поздравил мусульман Украины с праздником

Новости Украины:Владимир Зеленский поздравил мусульман Украины по случаю праздника Рамазан-Байрам.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил мусульман Украины по случаю праздника Рамазан-Байрам.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента.

"Уважаемые соотечественники! Примите сердечные поздравления по случаю благословенного праздника Рамазан-Байрам.

Для миллионов мусульман это время высокого духовного роста, открывает сердца для добрых поступков и благородных дел.

Истинная забота о родных и близких, милосердие и взаимопонимание - общечеловеческие ценности, способствующие сохранению мира, гармонии и единства в обществе. Желаю согласия и процветания каждой мусульманской семье. Крепкого здоровья вам, счастья и радости", - говорится в поздравлении.

Как сообщалось ранее, сегодня закончился священный месяц ислама Рамадан.