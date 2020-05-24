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Рамазан-Байрам: Зеленский поздравил мусульман Украины с праздником

Рамазан-Байрам: Зеленский поздравил мусульман Украины с праздником
10:00 Сегодня Телеграф УНН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский поздравил мусульман Украины по случаю праздника Рамазан-Байрам.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил мусульман Украины по случаю праздника Рамазан-Байрам.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента.

"Уважаемые соотечественники! Примите сердечные поздравления по случаю благословенного праздника Рамазан-Байрам.

Мусульмане всего мира отмечают праздник Ураза-Байрам

Для миллионов мусульман это время высокого духовного роста, открывает сердца для добрых поступков и благородных дел.

Истинная забота о родных и близких, милосердие и взаимопонимание - общечеловеческие ценности, способствующие сохранению мира, гармонии и единства в обществе. Желаю согласия и процветания каждой мусульманской семье. Крепкого здоровья вам, счастья и радости", - говорится в поздравлении.

Как сообщалось ранее, сегодня закончился священный месяц ислама Рамадан.

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Украина, Мусульмани, Владимир Зеленский, Рамазан-Байрам.
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