Мусульмане всего мира отмечают праздник Ураза-Байрам

Новости Украины:С вечера 23 мая по вечер 24 мая мусульмане всего мира отмечают Ураза-байрам.

У мусульман мира начинается Ураза-байрам - праздник разговения, который знаменует окончание священного месяца Рамадан.

Ураза-байрам - один из двух главных праздников исламского календаря и им завершается 30-дневный пост.

Слово "рамадан" означает "гореть", то есть в этом месяце при соблюдении поста "сгорают" все грехи, закрываются двери ада (Джаханнам) и двери рая (Джаннат). Традиция празднования дня разговения берет начало еще со времен пророка Мухаммеда, с 624 года.

Во время Рамадана верующие подавали специальную милостыню — "закят уль-фитр" — чтобы, согласно вероучению, Всевышний принял их пост. Она обязательна для каждого мусульманина, обладающего имуществом, превышающим его основные нужды. Собранные деньги пойдут на благотворительность.

Ураза-Байрам (Турция)

В рамках Ураза-байрама также соберут пакеты с продуктами, которые раздадут бедным.

الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. #EidAlFitr #عيد_الفطر_المبارك @ayman_o_k pic.twitter.com/D580ieRDj5 — Abdullah Nana (@AbdullahNana507) May 24, 2020

Ураза-Байрам (Саудовская Аравия)

В день праздника верующие собираются на совместную молитву. Также муфтий (или имам) произносит проповедь.





Ураза-Байрам (Ирак)

Затем верующие расходятся по домам, чтобы отметить Ураза-байрам в кругу близких. По случаю праздника принято накрывать обильные столы. В этот день среди мусульман принято поздравлять друг друга словами: "Ид мубарак!" (благословенного праздника!).





Ураза-Байрам (Нидерланды)

В настоящее время принято также раздавать пожертвования бедным, дарить подарки и просить друг у друга прощения.

Также в этот день принято навещать родителей, старших и больных, посещать кладбища, поминая усопших, читать над могилами отрывки из Священного Корана и просить Всевышнего об облегчении их участи.