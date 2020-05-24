В Минздраве рассказали, когда пожилые люди смогут выти на работу

Новости Украины:В Украине в Минздраве рассказали, когда смогут выйти на работу пожилые люди.

По статистике по Украине, среди летальных случаев из-за короновирусной болезни, более 70% людей старше 60 лет, поэтому они должны оставаться дома, пока вирус продолжает распространяться.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Эти граждане (старше 60 лет - ред.) входят в группу риска.

И именно забота о наших гражданах говорит, что мы рекомендуем и подчеркиваем, что им надо находиться в самоизоляции. Если посмотреть нашу статистику по летальных случаях, то более 70% - люди, которые старше 60 лет. Мы предлагаем им находиться в самоизоляции, пока есть распространение короновирусной болезни. Это все делается для наших граждан", - сказал Степанов на вопрос, когда люди этой возрастной категории смогут вернуться на работу.

Как сообщалось, что в Украине за сутки зафиксировано 406 новых случаев инфицирования коронавирусом, что меньше, чем сутками ранее.