Скачать
Воскресенье, 24.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19 в ВСУ: сколько украинских военных болеют коронавирусом
COVID-19 в ВСУ: сколько украинских военных болеют коронавирусом
Госпогранслужба: в Украину за сутки вернулось около 1300 граждан
Госпогранслужба: в Украину за сутки вернулось около 1300 граждан
Шахтер сегодня празднует 84-летие клуба
Шахтер сегодня празднует 84-летие клуба
Мокий Мокрый: приметы и обряды на 24 мая
Мокий Мокрый: приметы и обряды на 24 мая

В Минздраве рассказали, когда пожилые люди смогут выти на работу

В Минздраве рассказали, когда пожилые люди смогут выти на работу
11:31 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:В Украине в Минздраве рассказали, когда смогут выйти на работу пожилые люди.

По статистике по Украине, среди летальных случаев из-за короновирусной болезни, более 70% людей старше 60 лет, поэтому они должны оставаться дома, пока вирус продолжает распространяться.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Эти граждане (старше 60 лет - ред.) входят в группу риска.

Степанов: на данном этапе мы не можем себе позволить открытие фуд-кортов и развлекательных зон

И именно забота о наших гражданах говорит, что мы рекомендуем и подчеркиваем, что им надо находиться в самоизоляции. Если посмотреть нашу статистику по летальных случаях, то более 70% - люди, которые старше 60 лет. Мы предлагаем им находиться в самоизоляции, пока есть распространение короновирусной болезни. Это все делается для наших граждан", - сказал Степанов на вопрос, когда люди этой возрастной категории смогут вернуться на работу.

Как сообщалось, что в Украине за сутки зафиксировано 406 новых случаев инфицирования коронавирусом, что меньше, чем сутками ранее.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Минздрав, Карантин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Воронченко прокомментировал свою отставку с поста командующего ВМС
02 В столице простились с нардепом нескольких созывов Анатолием Матвиенко
03 Вступил в силу закон об администрировании налогов
04 Саакашвили обсудил с Американской торговой палатой план реформ в Украине
05 С праздником Ураза-байрам! Красивые поздравления своими словами, открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Прохладно и местами дожди: чем &quot;удивит&quot; погода сегодня 24 мая
Прохладно и местами дожди: чем "удивит" погода сегодня 24 мая
Мусульмане всего мира отмечают праздник Ураза-Байрам
Мусульмане всего мира отмечают праздник Ураза-Байрам
&quot;75 плюс&quot;: пенсионеры ежемесячно смогут получать 500 гривень надбавки
"75 плюс": пенсионеры смогут получать 500 гривень надбавки
Тина Кароль с сыном покорили Говерлу (Видео)
Тина Кароль с сыном покорили Говерлу (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь