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Иметь запас масок на 5 дней: в Минздраве дали рекомендации для работников и пассажиров метро

Иметь запас масок на 5 дней: в Минздраве дали рекомендации для работников и пассажиров метро
11:46 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:Максим Степанов дал рекомендации для работников метро и пассажиров.

С 25 мая свою работу возобновит метрополитен, в том числе и столичный. Для пользования подземкой был разработан ряд рекомендации, как для пассажиров, так и для работников. Последние должны иметь не менее 5-дневный запас масок.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Так, Минздрав разработал рекомендации, как для пассажиров, так и для работников метро. Все должны носить маски или респираторы и придерживаться социальной дистанции.

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"Соответствующие рекомендации являются и для работников метро. Необходимо иметь 5-дневный запас СИЗ. Обязательный термоскрининг при выходе на работу, обязательно дезинфекция вагонов при выходе на линию. Обязательная дезинфекция каждые 4:00 на станции", - сообщил Степанов.

Он отметил, что при соблюдении этих рекомендаций, риск инфицирования существенно снижается.

Как сообщалось, что в столичном метро уже нанесли разметку для пассажиров.

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Украина, Минздрав, Карантин.
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