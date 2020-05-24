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Захват украинцев в Гвинейском заливе: моряков освободили из плена пиратов

Захват украинцев в Гвинейском заливе: моряков освободили из плена пиратов
16:13 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:В МИДе сообщили об освобождении из плена африканских пиратов 7 украинских моряков.

Семь украинских моряков, членов экипажа судна MSC TALIA F, которых захватили в марте в Гвинейском заливе, освободили из плена.

Об этом сообщил глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба на личной странице в Twitter, сообщает УНН.

"22 марта пираты захватили в Гвинейском заливе 7 граждан Украины, членов экипажа MSC TALIA F. Украинский консулы,
посольства Украины в Нигерии, компания-судовладелец - совместно работали, чтобы их освободить. Я рад наконец сообщить: наши моряки уже на свободе, в безопасности, и скоро отправятся домой", - сообщил глава МИДа.

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22 марта возле берегов Африки в Гвинейском заливе пираты напали на судно MSC TALIA F, шедшее под флагом Португалии. Стало известно, что с судна похитили семерых членов экипажа - граждан Украины.

Всего на судне находилось 17 человек. После нападения судно, которое перевозит контейнеры, продолжило свой рейс.

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МИД, Пираты, Дмитрий Кулеба, MSC TALIA F.
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