Захват украинцев в Гвинейском заливе: моряков освободили из плена пиратов

Новости Украины:В МИДе сообщили об освобождении из плена африканских пиратов 7 украинских моряков.

Семь украинских моряков, членов экипажа судна MSC TALIA F, которых захватили в марте в Гвинейском заливе, освободили из плена.

Об этом сообщил глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба на личной странице в Twitter, сообщает УНН.

"22 марта пираты захватили в Гвинейском заливе 7 граждан Украины, членов экипажа MSC TALIA F. Украинский консулы,

посольства Украины в Нигерии, компания-судовладелец - совместно работали, чтобы их освободить. Я рад наконец сообщить: наши моряки уже на свободе, в безопасности, и скоро отправятся домой", - сообщил глава МИДа.

22 березня пірати захопили у Гвінейській затоці 7 громадян України, членів екіпажу MSC TALIA F. Українські консули, @UKRinNGA, компанія-судновласник спільно працювали, аби їх звільнити. Я радий нарешті повідомити: наші моряки вже на волі, у безпеці, і скоро відправляться додому! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 24, 2020

22 марта возле берегов Африки в Гвинейском заливе пираты напали на судно MSC TALIA F, шедшее под флагом Португалии. Стало известно, что с судна похитили семерых членов экипажа - граждан Украины.

Всего на судне находилось 17 человек. После нападения судно, которое перевозит контейнеры, продолжило свой рейс.