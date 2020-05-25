В МИД рассказали, сколько украинцев болеют COVID-19 за границей

Новости Украины:147 граждан Украины проходят лечение за рубежом.

По состоянию на вечер 24 мая за границей от COVID-19 выздоровели уже 73 украинца, а 147 граждан Украины проходит лечение.

Об этом сообщает страница МИД Украины относительно распространения коронавируса в мире.

“18 938 граждан Украины обратились за помощью к ЗДУ (заграничным дипломатическим учреждениям) в рамках системы “Защита”, — сообщили в МИД.

В частности, 147 граждан Украины проходят лечение в: Австрия — 3, Беларусь — 3, Ирландия — 1, Италия — 121, Мальта — 1, Молдова — 1, РФ — 3, США — 2, Таиланд — 1, Уругвай — 1, ФРГ — 1, Чехия — 7, Швеция — 2.

Еще 73 гражданина Украины выздоровели в следующих странах: Австрия — 3, Бельгия — 1, Великобритания — 1, Греция — 22, Доминиканская Республика — 4, Египет — 1, Испания — 5, Италия — 2, Молдова — 1, Нигерия — 3 Нидерланды — 1, ОАЭ — 2, Польша — 6, Португалия — 2, Сейшельские острова — 1, Сербия — 1, Таиланд — 1, Уругвай — 1, ФРГ — 5, Швеция — 1, Швейцария — 1, Япония — 4.

Отмечается, что 9 граждан Украины за рубежом — умерли.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 20 986 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 617 — летальные.

Начиная с 22 мая в Украине продлили карантин на месяц — до 22 июня, с поэтапным ослаблением противоэпидемических ограничений.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.