У кого сегодня день ангела: значение имени и роскошные поздравления

Новости Украины:Имя Пётр имеет древнегреческое происхождение, в переводе означает "камень", "скала", также трактуют как "твёрдый", "надёжный", "непоколебимый".

От мужского имени Пётр было образовано женское имя Петра (Пьетра, Пьера), а у славянских народов также можно встретить имена Петрана и Петрия. У имени Пётр есть множество аналогов в различных странах.

Это имя носил христианский святой – апостол Пётр, являющийся покровителем рыбаков и многих городов. Среди католиков этот святой считается первым папой Римским. Имя Пётр дал ему Иисус, а само имя возникло от прозвища Кифа, которое на арамейском языке означает "камень". Для имени Пётр будут указаны православные именины. Католические именины можно посмотреть у аналога имени Пётр – Педро.

Обладатель имени Пётр мужественный мужчина, хотя временами может вести себя очень авторитарно, с трудом скрывает свою эмоциональную природу. При этом он приятный, нежный, темпераментный и щедрый, сердечный человек. Образ, который Пётр пытается донести до других, является правильным, показательным, с его точки зрения, ему нужно, чтобы им восхищались и признавали его достоинства. Для достижения этой цели он проявит всю свою непоколебимую волю, это будет одно из его высших устремлений, ради которого он будет готов сделать почти все.

Пётр достаточно неплохой работник, но его работоспособность зависит от уровня мотивации и от его настроения. Обладатель этого имени обладает всеми необходимыми качествами организации, однако не всегда это удается ему хорошо. Он гордится и даже немного тщеславен, хотя остается обезоруживающе наивным. Если его достижения в соответствии со своими целями совпадают, то из этого может выйти толк. Пётр может показаться самонадеянным, эгоцентричным и вспыльчивым, хотя это еще не значит, что он станут менее застенчив. Этому мужчине лучше поручать различные дела, предварительно обговорив с ним все необходимые аспекты.

Было бы предпочтительно, чтобы у маленького Петра были братья или же сестры, чтобы родители поощряли их к участию в групповой деятельности, поскольку мальчик Петя может подумать, что мир вращается вокруг него. Это позволит ему узнать о себе побольше и проявить определенные таланты при участии в коллективной работе, что скажется в благоприятную сторону, так как не будет затронуто его чувство инициативы и желание быть лидером. Театральный кружок поможет мальчику развить его способности.

Пётр ценит красоту, чистоту, различие и честность, имеет склонность к путешествиям и полету фантазии, любит общение. В сердечных делах он является идеалистом, имеет высокие ожидания от своего партнера. В семье он предпочитает доминировать и не ожидает от супруги, не меньше, чем беззаветную преданность. Он достаточно традиционный человек, не будет сломя голову следовать новым веяниям, предпочитает много раз подумать, прежде чем заняться чем-либо.

В профессиональном плане Пётр предпочитает свободные профессии, такие, где он может максимально быть свободным и менее скованным какими-то рамками. Ему подойдут административные должности, он может сделать карьеру в гостиничном и ресторанном бизнесе, юриспруденции, в тех областях, где нужно контактировать с людьми.

Поздравления

Поздравляю тебя, Пётр!

Будь весёл. Не унывай.

Счастья искренне желаю.

Никогда ты не хворай.

Пусть здоровье будет крепким,

Толстым будет пусть кошель.

В этот день тебе желаю

Смочь достичь любую цель.

Имя Петр значит "камень".

Ты и впрямь упорный парень.

Хочешь первым быть и главным,

Оставаясь милым, славным!

Пожелаем же успеха,

Не встречать ни в чем помехи,

Чтобы все, чего захочешь,

Исполнялось, Петя, точно!

Поздравляю тебя, Петр,

Будь всегда активен, бодр,

Не имей дурных привычек,

В целом, поживай отлично.

Будь талантливым, спортивным,

Умным, смелым, позитивным,

В жизни всех вершин добейся,

И почаще, Петя, смейся!

Тебе пусть, Петр, будет счастье,

В любви, в семье, в делах, в работе,

Пройдут печали, все ненастья,

Исчезнуть пусть твои заботы.

Хорошим будет светлый путь,

Годов несчетной вереницы,

И только радость щемит грудь,

Взлетая в небо белой птицей!

Поздравляем мы Петра,

Пожелаем мы сполна

Жизнью этой насладиться,

Обалденно нарядиться,

Со всех ног плясать, гулять —

День рожденья отмечать.

Крепкого тебе здоровья,

Частых отпусков на море,

А в семье уюта, глади,

Пусть все будет так, как надо..

Я искренне желаю, Петя,

Тебе всех благ, любви, достатка,

Тебе пускай успехи светят,

Чтоб шла лишь ввысь карьера гладко!

Здоров будь, Петр, не хворай,

Осуществляй мечты, все цели!

Жизнь превращай в прекрасный рай,

Чтоб радостно глаза блестели!

Я тебе желаю, Петя,

Быть успешным завсегда,

Быть счастливей всех на свете,

Чтобы прыткие года

Не неслись, как будто кони,

А размеренно текли,

Чтобы ты держал в ладони

Счастье, знал секрет любви!