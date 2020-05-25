Скачать
Понедельник, 25.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине зафиксирован резкий спад заболеваемости COVID-19
В Украине зафиксирован резкий спад заболеваемости COVID-19
Прогноз погоды в Украине - синоптики обещаюи дожди и похолодание
Прогноз погоды в Украине - синоптики обещаюи дожди и похолодание
Блохин вспомнил лучший матч в тренерской карьере
Блохин вспомнил лучший матч в тренерской карьере
Какой завтра праздник: традиции и приметы на 26 мая
Какой завтра праздник: традиции и приметы на 26 мая

Какой завтра праздник: традиции и приметы на 26 мая

Какой завтра праздник: традиции и приметы на 26 мая
10:51 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В старину этот день называли по-разному: Лукерия, Гречишница, Лукошница, Комарница, Лушка.

Лукерья Комарница

Церковь отмечает в этот день память праведной девы Гликерии Новгородской. Сведения о ее жизни крайне скудны, известно лишь, что она была дочерью городского старосты и умерла молодой. Почитать деву стали в середине 16 века, когда было обретено ее нетленное тело и возле него стали происходить чудесные исцеления.

На Лукерью (Гликерию) появляются комары. В народе считали, что этих насекомых весной приносит теплый ветер, а осенью холодный ветер уносит их на южные моря. Существовали и особые приметы, связанные с комарами.

Говорили: "Если на Лукерью много комаров — готовь по ягоды коробов; если много мошек — готовь по грибы лукошек". Считалось, что если в период с этого дня до летнего солнцестояния убьешь комара — их прибавится дюжина, а если убьешь после этого времени — комариное племя на дюжину убавится.

День Епифана: приметы и обряды на 25 мая

В южных районах Лукерью называют Гречкосейкой, потому что в это время производился первый сев гречи. Правда, она редко бывала урожайной на зерно, а сеялась "для цвета, на поживу пчелам, для пташки Божией". Еще одно прозвище святой — Лукошница. В это время мужики все дни с утра до вечера проводили в полях, куда женщины приносили им обеды в лукошках.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 26 мая, Лукерья Комарница.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Звезда "Основного инстинкта" поделилась откровенным снимком в купальнике (Фото)
02 Трагедия в Одесской области: утонувшие рыбаки были пограничниками
03 Посол Украины о пари со Шредером: Это стало топ-новостью для очень многих немецких СМИ
04 По нескольким статьям: прокуратура АРК объявила Поклонской о подозрениях
05 Демонстрации на Майдане: в МВД отчитались о ситуации
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Шмыгаль: Минэкоэнерго будет разделено на два министерства
Шмыгаль: Минэкоэнерго будет разделено на два министерства
В Киеве возобновилась работа метро: новые правила работы
В Киеве возобновилась работа метро: новые правила работы
Сегодня в Украине открываются детсады: что нужно знать родителям
Ослабления карантина: в Украине открываются детсады
Вознесение Господне 2020: что можно и что нельзя делать в этот день
Вознесение Господне 2020: что можно и что нельзя делать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь