Какой завтра праздник: традиции и приметы на 26 мая

Новости Украины:В старину этот день называли по-разному: Лукерия, Гречишница, Лукошница, Комарница, Лушка.

Лукерья Комарница

Церковь отмечает в этот день память праведной девы Гликерии Новгородской. Сведения о ее жизни крайне скудны, известно лишь, что она была дочерью городского старосты и умерла молодой. Почитать деву стали в середине 16 века, когда было обретено ее нетленное тело и возле него стали происходить чудесные исцеления.

На Лукерью (Гликерию) появляются комары. В народе считали, что этих насекомых весной приносит теплый ветер, а осенью холодный ветер уносит их на южные моря. Существовали и особые приметы, связанные с комарами.

Говорили: "Если на Лукерью много комаров — готовь по ягоды коробов; если много мошек — готовь по грибы лукошек". Считалось, что если в период с этого дня до летнего солнцестояния убьешь комара — их прибавится дюжина, а если убьешь после этого времени — комариное племя на дюжину убавится.

В южных районах Лукерью называют Гречкосейкой, потому что в это время производился первый сев гречи. Правда, она редко бывала урожайной на зерно, а сеялась "для цвета, на поживу пчелам, для пташки Божией". Еще одно прозвище святой — Лукошница. В это время мужики все дни с утра до вечера проводили в полях, куда женщины приносили им обеды в лукошках.