В Украине коронавирусом заразились более 4000 медиков

Новости Украины:С начала пандемии коронавирусом в Украине заразились 4112 медиков.

Из 21 245 случаев COVID-19, подтвержденных в Украине, 1546 выявлено у детей и 4112 - у медиков. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.

"Подтверждено 21 245 случаев COVID-19, из них 7234 выздоровели, 623 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 259 случаев", - указали в ЦОЗ.

Всего в Украине исследовано 291 868 образцов методом ПЦР.

"В целом заболели 1546 детей и 4112 медиков. На амбулаторном лечении 14 625 пациентов, из них 1284 ребенка и 3349 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6620 человек, из них 262 ребенка и 763 медики. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 256 человек, в том числе один ребенок и 22 медика", - добавили в ЦОЗ.

В общем случаи подтверждено:

Винницкая обл. - 892 (472 выздоровели)

Волынская обл. - 783 (182 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 875 (191 выздоровел)

Донецкая обл. - 148 (61 выздоровели)

Житомирская обл. - 641 (284 выздоровели)

Закарпатская обл. - 1082 (280 выздоровели)

Запорожская обл. - 415 (226 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1281 (637 выздоровели)

г. Киев - 2652 (360 выздоровели)

Киевская обл. - 1437 (300 выздоровели)

Кировоградская обл. - 478 (358 выздоровели)

Луганская обл. - 43 (34 выздоровели)

Львовская обл. - 1360 (287 выздоровели)

Николаевская обл. - 281 (117 выздоровели)

Одесская обл. - 832 (138 выздоровели)

Полтавская обл. - 266 (236 выздоровели)

Ровенская обл. - 1434 (587 выздоровел)

Сумская обл. - 166 (112 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1121 (791 выздоровел)

Харьковская обл. - 912 (208 выздоровели)

Херсонская обл. - 177 (146 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 364 (100 выздоровели)

Черкасская обл. - 391 (276 выздоровели)

Черновицкая обл. - 3083 (804 выздоровели)

Черниговская обл. - 131 (47 выздоровели).

Напомним, в мире коронавирусом заразились более 5,4 млн человек, умерло - более 345 тысяч.