МИД: Освобожден еще один украинец, захваченный пиратами в Гвинейском заливе

Новости Украины:Из плена пиратов освобожден украинский гражданин, захваченный в апреле в Гвинейском заливе.

Еще один украинец из числа захваченных в плен пиратами в Гвинейском заливе 19 апреля членов экипажа MV "TOMMI RITSCHER", прибыл в Европейский Союз, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Посольство Украины в Нигерии обеспечило миграционные и таможенные процедуры. Наш моряк уже в одной из стран ЕС. Вскоре будет репатриирован на Родину", - написал он в Twitter.

Как сообщалось, ранее удалось освободить семерых граждан Украины, входивших в состав экипажа MSC TALIA F и взятых в плен пиратами 22 марта.