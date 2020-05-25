Астрологи назвали 5 самых опасных дней в июне 2020 года

Новости Украины:Эксперты помогут вам узнать, какие дни в июне могут принести неурядицы.

В каждом месяце есть как обычные или благоприятные дни, так и опасные. В это время происходят важные негативные явления, вызывающие проблемы в определенных сферах жизни.

Проблемы могут настигать людей не только в опасные дни, но и в благоприятные. Если в перечисленные ниже дни ваши планы начнут рушиться, воспользуйтесь тремя способами мгновенного привлечения удачи.

5 июня — лунное затмение

5 числа ожидается полутеневое лунное затмение, которому суждено пройти в Знаке Стрельца. Это будет тяжелый день для всех, кто собирается отправиться в поездки. Все, что связано с передвижениями и транспортом, потребует предельной осторожности.

Также в этот день стоит остерегаться общения с незнакомцами. Новые знакомства лучше отложить. Если вы не доверяете человеку, то лучше не рассказывать ему о своих планах и секретах, стратегиях на будущее и так далее. Также эксперты советуют воздержаться от покупок.

16 июня — самый непредсказуемый день

Бывает так, что непредсказуемость проявляется позитивно, — когда ожидаются благоприятные события, но неизвестно, какие именно. К сожалению, это не тот случай. 16 июня будет последним днем пребывания убывающей Луны в Знаке Овна, что негативно скажется на жизни многих людей.

В 25 лунный день возможны различные непредвиденные срывы планов. Будьте готовы к тому, что задуманное вами может не исполниться. Придется подстраиваться под различные события, которые невозможно предсказать. Разочарования наступят как в делах, так и в любовной сфере. Не обижайтесь на человека, если он отменит свидание в последний момент.

19 июня — покрытие Венеры Луной

Покрытие — это астрономическое явление, в ходе которого одно небесное тело заслоняется другим. День 19 июня отметится серьезным упадком сил, потому что Венера отвечает за энергетические запасы людей, а Луна заблокирует возможность этой планеты восполнять наши силы.

Из-за этого возможны будут серьезные проблемы с продуктивностью на работе, в делах. Стоит браться за самые простые дела, которые не потребуют повышенных затрат энергии. Также астрологи не рекомендуют переутомляться, посещать спортзал и чрезмерно двигаться, нагружать себя работой, поднимать тяжести. Если вдруг резко упадет настроение, желательно выйти на улицу и подышать свежим воздухом. Кроме того, Венера, покрытая Луной, может вставить палки в колеса тем, у кого запланированы на этот день свидания.

21 июня — солнечное затмение

В июне ожидается не одно, а целых два затмения. Второе из них — это солнечное кольцевое затмение, которое пройдет в Знаке Рака. Это очень опасный день, в который необходимо остерегаться ссор и конфликтных ситуаций, особенно в семье. Любой, даже самый мелкий скандал может обернуться большими проблемами и даже расставанием с любимым человеком. Из-за недопониманий, вызванных опасной энергетикой этого дня, можно перестать общаться с родственником на недели, месяцы или даже годы.

При первых намеках на скандал стоит усиливать гибкость и дипломатичность. Также можно пользоваться заговорами от ссор. Если этого не сделать, то недопонимание превратится в настоящую войну. Это будет крайне опасный день. Вероятно, затмение 21 июня будет самым неблагоприятным из всех шести явлений такого рода, которые пройдут в 2020 году, а также самым опасным днем июня.

30 июня — время негативных эмоций

Растущая Луна в Скорпионе сделает последний день июня неудачным для многих. Такое расположение Луны может вызвать всплеск негативных эмоций. Многие люди почувствуют зависть, жадность и обиду. Всё это отрицательно скажется на отношениях любовного и дружеского характера.

Последний день июня следует провести в уединении. Если вам что-то не понравится в поведении окружающих, то лучше сдержать свою критику и желание высказать все прямо в лицо. Будьте предельно осторожными в попытках донести свои мысли до коллег и близких.

Не фокусируйтесь только на плохом, ведь в июне будут также и дни силы. Именно на эти дни стоит планировать самые важные дела и проекты. Помните о том, что в конечном итоге вы сами решаете, насколько плохим или хорошим будет тот или иной день. Относитесь к неурядицам проще.