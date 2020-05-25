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COVID-19: в Минздраве рассказали, при каких условиях Украина сможет избежать второй волны

COVID-19: в Минздраве рассказали, при каких условиях Украина сможет избежать второй волны
20:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook

Новости Украины:По словам главного санврача, если вирус не потеряет агрессивность и вакцина не будет разработана, то в определенный период времени он будет циркулировать в Украине и мире.

Украина сможет избежать второй волны заболеваемости COVID-19 в случае, если коронавирус потеряет свою агрессивность и в случае разработки вакцины, массовых прививок и формирования коллективного иммунитета на уровне 95% населения страны.

Как передает корреспондент, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов.

"Избежать второй волны коронавирусной болезни можно при двух обстоятельствах: Первое - во время циркуляции коронавирус потеряет свою агрессивность... не будет вызывать заболевания у человека и пойдет на спад. Второе - разработка вакцины, массовые прививки, формирование коллективного иммунитета на уровне 95%. Тогда нам действительно удастся предотвратить вторую волну", - заявил он.

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По словам Ляшко, если эти два условия не произойдут, то  в определенный период времени вирус будет циркулировать в Украине и мире.

"Это будет приводить к вспышкам коронавирусной болезни, возможны и возникновения эпидемий на территории стран или пандемии, которая, кстати, до сих пор не завершена в общемировом масштабе", - добавил главный санврач.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 25 мая зарегистрировано 21 тысячу 245 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 623 летальных, 7 тысяч 234 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 259 новых случаев.

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Украина, Минздрав, Пандемия.
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