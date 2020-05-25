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Против COVID-19: ВОЗ временно прекратила испытания гидроксихлорохина из соображений безопасности

Против COVID-19: ВОЗ временно прекратила испытания гидроксихлорохина из соображений безопасности
19:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:ВОЗ временно приостановили клинические испытания препарата гидроксихлорохин в лечении коронавируса COVID-19.

В ВОЗ временно приостановили клинические испытания препарата гидроксихлорохин в лечении коронавируса COVID-19, поскольку необходимо проанализировать его действие, сообщил в понедельник гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Исполнительная группа (по проведению клинических испытаний - ИФ) взяла временную паузу по тестированию гидроксихлорохина", - заявил он на пресс-конференции.

Гебрейесус добавил, что в ВОЗ проведут "адекватную оценку потенциальных преимуществ и вреда препарата". Он подчеркнул, что испытания препарата не будут проводиться до тех пор, "пока не будут получены данные о безопасности" использования гидроксихлорохина при лечении коронавируса COVID-19.

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Ранее в мае президент США Дональд Трамп рассказал, что принимает гидроксихлорохин, чтобы не заболеть коронавирусом.

Президент отметил, что в США гидроксихлорохин принимают многие врачи и люди, работающие в местах, где высок риск заражения.

Однако многие политики, в том числе спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, раскритиковали Трампа. Лидер сенатского меньшинства Чак Шумер заявил, что "любой эксперт скажет, что он (препарат - ИФ) не помогает против COVID-19, так что он (Трамп - ИФ) дает людям ложную надежду". 

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Гидроксихлорохин - противомалярийный препарат, существующий уже не одно десятилетие. Во многих странах в последние месяцы его используют для лечения коронавируса COVID-19.

Однако многие ученые призывали к осторожности при использовании гидроксихлорохин. В то же время в Европейском агентстве лекарственных средств заявляли, что гидроксихлорохин, как и хлорохин, не следует использовать против COVID-19, кроме как в клинических испытаниях и в чрезвычайных ситуациях общенационального масштаба.

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Вакцина, ВОЗ, Коронавирус, Covid-19.
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