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Ляшко: Минздрав продолжит учитывать количество тестирований при оценке эпидситуации по COVID-19

Ляшко: Минздрав продолжит учитывать количество тестирований при оценке эпидситуации по COVID-19
18:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: twitter

Новости Украины:Минздрав продолжит учитывать количество проведенных тестирований на COVID-19 при оценке эпидситуации для смягчения карантинных мероприятий.

Министерство здравоохранения продолжит учитывать количество проведенных тестирований на COVID-19 при оценке эпидситуации для смягчения карантинных мероприятий, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы не хотим убирать показатель тестирования (из критериев оценки эпидситуации - ИФ), потому что если не будет тестирований, то не будет заболеваемости, и можно будет лавировать показателями. Поэтому мы в Минздраве жестко стоим на этой позиции, что тестирование должно быть", - сказал он в эфире канала "Украина 24".

При этом Ляшко отметил, что "если количество проведенных тестирований позволяет сдерживать количество случаев на определенном уровне, значит тестирований достаточно".

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"В Черновицкой области, которая дольше всего в эпидпроцессе, у них уровень тестирования на уровне европейского, но несмотря на это там большое количество контактных, поэтому там тестируют больше. В Сумской и Луганской областях мало случаев, там тестируют меньше", - сказал он.

Вместе с тем Ляшко подчеркнул, что эффективность противоэпидемических мероприятий в Украине и в целом в мире можно будет оценить только ретроспективно, по прошествии некоторого времени.

"Мы будем проводить ретроспективный анализ. Все истории болезни сохраняются, проводятся вскрытия, будет проводиться анализ - случилась смерть в следствие COVID-19 или она совпала по времени с COVID-19. Мы не скрываем статистику, у нас есть реальная картина и низкий показатель летальности, которые показывал, что карантинные меры в Украине были внедрены вовремя и были адекватны ситуации", - сказал он.

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Украина, Минздрав, Карантин.
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