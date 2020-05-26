Скачать
Вторник, 26.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Исполнение языкового законодательства: Нацсовет обратился к телеканалам за разъяснением
Исполнение языкового законодательства: Нацсовет обратился к телеканалам за разъяснением
Дело Шеремета: суд изменил меру пресечения Яне Дугарь
Дело Шеремета: суд изменил меру пресечения Яне Дугарь
Чемпионат Украины возобновится 30 мая
Чемпионат Украины возобновится 30 мая
Возьмите лист бумаги и узнайте познайте самого себя
Возьмите лист бумаги и узнайте познайте самого себя

Две квартиры и Peugeout 2002 года: Кулеба обнародовал декларацию за 2019 год

Две квартиры и Peugeout 2002 года: Кулеба обнародовал декларацию за 2019 год
00:17 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:Глава МИД Кулеба ездит на Peugeout и имеет две квартиры в Киеве.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба за 2019 год заработал более 234 тыс. гривен и сохраняет 32 тыс. евро наличными. Ему также компенсировали более 2 млн грн за иностранные командировки. Об этом свидетельствуют данные его декларации, опубликованные в Едином реестре деклараций, передает УНН.

Согласно декларации, у Кулебы есть жена, дочь и сын. Жена министра, Евгения, возглавляет общественную организацию Город-Сад, что также принесла доход - 723 786 грн.

Так, Кулеба имеет в собственности две квартиры в Киеве площадью 52,9 кв. м и 125,7 кв. м. Он также владеет машиной Peugeout 2002 года выпуска, которую приобрел в 2017 году за 112 680 грн.

Программа НАТО: в МИД убеждены, чо Украина успешно продвинется в присоединении

Министр получил доходы от Секретариата Кабмина - 234 606 грн, а также Министерства иностранных дел - 255 354 грн.

Также он получил компенсационные выплаты в иностранной валюте, выплачиваемые в соответствии с законом работникам дипломатической службы, направленным в долгосрочную командировку. Эта сумма составляла 2297472 грн.

Глава МИД имеет денежные активы: 32 тыс. евро наличными, а также 95 312 грн и 20 962 грн - на банковских счетах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МИД, Декларация, Дмитрий Кулеба.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 МИД: Украина и Турция начинают переговоры о восстановлении авиасообщения
02 Кабмин Шмыгаля: Саакашвили рассказал, кто помешал ему стать вице-премьером
03 COVID-19: в Минздраве рассказали, при каких условиях Украина сможет избежать второй волны
04 Вместо второй волны: ВОЗ прогнозирует резкий пик COVID-19
05 Милевский: Премиальные от Суркиса за победу над Шахтером - за поражения не платят
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карантин: в Исландии ослабили ограничения
Карантин: в Исландии ослабили ограничения
ПФУ завершил финансирование пенсий за май
ПФУ завершил финансирование пенсий за май
СМИ: ГБР открыло дело по факту прослушки разговора Порошенко и Байдена
Разговор Порошенко и Байдена: ГБР начало расследование
Самые модные платья в стиле бохо весна-лето 2020 (Фото)
Самые модные платья в стиле бохо весна-лето 2020 (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь