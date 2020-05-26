Две квартиры и Peugeout 2002 года: Кулеба обнародовал декларацию за 2019 год

Новости Украины:Глава МИД Кулеба ездит на Peugeout и имеет две квартиры в Киеве.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба за 2019 год заработал более 234 тыс. гривен и сохраняет 32 тыс. евро наличными. Ему также компенсировали более 2 млн грн за иностранные командировки. Об этом свидетельствуют данные его декларации, опубликованные в Едином реестре деклараций, передает УНН.

Согласно декларации, у Кулебы есть жена, дочь и сын. Жена министра, Евгения, возглавляет общественную организацию Город-Сад, что также принесла доход - 723 786 грн.

Так, Кулеба имеет в собственности две квартиры в Киеве площадью 52,9 кв. м и 125,7 кв. м. Он также владеет машиной Peugeout 2002 года выпуска, которую приобрел в 2017 году за 112 680 грн.

Министр получил доходы от Секретариата Кабмина - 234 606 грн, а также Министерства иностранных дел - 255 354 грн.

Также он получил компенсационные выплаты в иностранной валюте, выплачиваемые в соответствии с законом работникам дипломатической службы, направленным в долгосрочную командировку. Эта сумма составляла 2297472 грн.

Глава МИД имеет денежные активы: 32 тыс. евро наличными, а также 95 312 грн и 20 962 грн - на банковских счетах.