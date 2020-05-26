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Дело Шеремета: Кузьменко продлили арест

Дело Шеремета: Кузьменко продлили арест
02:49 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Юлии Кузьменко продлили арест до 24 июля.

Печерский суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Юлии Кузьменко - одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

"Ходатайство удовлетворить, продлить до 24 июля 2020 года включительно срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей", - заявил судья.

Ранее судье Печерского райсуда Виталию Писанцу, который должен был избрать меру пресечения врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, ее адвокат Тарас Беспалый объявил отвод.

Кроме того, по словам Беспалого, у него есть сомнения в объективности автоматического распределения дела на судью Писанца, который должен был рассмотреть ходатайство о продлении содержания под стражей всех фигурантов дела: Антоненко, Кузьменко и Дугарь.

Суд в отводе Виталия Писанца отказал.

Как сообщалось, 12 декабря 2019 года о задержании и объявления подозрений фигурантам дела по убийству Шеремета заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Дело Шеремета: суд изменил меру пресечения Яне Дугарь

Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

22 мая адвокат Николай Ореховский сообщил, что досудебное расследование в деле об убийстве Павла Шеремета завершено.

В тот же день адвокат Денис Ломанов сообщил, что защите Яны Дугарь вручили ходатайство об изменении ей меры пресечения на залог в размере 168 тысяч гривень.

Адвокат Кузьменко: Дело развалится в суде из-за недостатка доказательств обвинения

Журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате подрыва автомобиля. Основными версиями преступления были названы профессиональная деятельность, а также неприязненные отношения и акция российских спецслужб.

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Суд, Павел Шеремет, Юлия Кузьменко.
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