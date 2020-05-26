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Вторник, 26.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пандемия: число инфицированных коронавирусом в мире близится к 5,5 миллионам
Пандемия: число инфицированных коронавирусом в мире близится к 5,5 миллионам
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Пандемия: число инфицированных коронавирусом в мире близится к 5,5 миллионам

Пандемия: число инфицированных коронавирусом в мире близится к 5,5 миллионам
06:17 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:В мире уже почти 5,5 млн инфицированных коронавирусом.

По состоянию на 6:00 вторника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 346 232 человека. В свою очередь, выздоровели 2 231 738 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире 5 495 061 инфицированный.

Больше всего на свете смертей зафиксировано в США — 98 220 человек, Великобритании — 36 996, в Италии — 32 877, Испании — 26 834, Франции — 28 460 и в Бразилии — 23 473. В Китае в целом — 4638, за последний месяц зафиксирован один летальный случай.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 662 302), Бразилия (374 898), Россия (353 427), Великобритания (262 547), Испания (235 400), Италия (230 158), Франция (183 067), Германия (180 600) и Турция (157 814).

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 21 245 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 623 — летальные.

Начиная с 22 мая в Украине продлили карантин на месяц — до 22 июня, с поэтапным ослаблением противоэпидемических ограничений. В частности, с понедельника в Киеве и Харькове утром возобновил работу метрополитен, чуть позже открылось метро и в Днепре.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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