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День Лукерьи-комарницы: приметы и обряды на 26 мая
День Лукерьи-комарницы: приметы и обряды на 26 мая

День Лукерьи-комарницы: приметы и обряды на 26 мая

День Лукерьи-комарницы: приметы и обряды на 26 мая
07:30 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В этот день, вместе с теплым ветром, появляются комары.

Гликерия Ираклийская – раннехристианская мученица, проживавшая во II веке и пострадавшая за веру при римском императоре Антонине Пие.

Гликерия Новгородская – православная святая, почитаемая как праведная дева. Жила она в Великом Новгороде и умерла около 1522 года. Сведения о жизни святой крайне скудны. Известно, что она была дочкой Пантелеимона, старосты новгородской Людогощей улицы. Почитание Гликерии началось с обретение в 1572 году на церковном кладбище практически нетленного тела девушки. Обретение мощей совпало с приездом в город Ивана Грозного и нашло своё отражение в новгородской летописи.

Открыл мощи новгородский архиепископ Леонид. Происхождение и имя девушки определили по надписи на её надгробии. О приблизительном времени смерти Гликерии сообщила пожилая местная жительница, ставшая свидетельницей её похорон.

В Новгороде был устроен крестный ход по случаю обретения мощей, которые поместили в церкви Флора и Лавра, где сразу они начали совершать чудеса:

  • в первый день исцелился сын подьячего, в честь этого события весь день в Новгородском Кремле звонили колокола;

  • 1 августа этого же года у гроба Гликерии исцелился человек от болезни глаз.

В 1941-1943 годах церковь, в которой находили мощи святой, была полностью разрушена после артобстрелов. На её месте был разбит парк, раскопки до этого времени здесь не производились.

Приметы на 26 мая

Много комаров - к хорошему овсу, а нет комаров - овса и трав не будет.

Если на Лукерью много комаров - готовь по ягоды коробов, много мошек - готовь по грибы лукошек.

На Лукерью часто летают стрижи и ласточки - к теплу.

С Лукерьи-комарницы жди потепления.

Когда комар не живой, тогда май сухой.

Знаменательные события в истории: 26 мая 2020 года

Комара нет - овса и травы не будет.

Комары вьются - к вёдру (солнечному дню).

Крупный комар - к доброму году.

Появились комары-жди тепла и дождя.

Появились комары - пора сеять рожь.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 26 мая, День Лукерьи, День Лукерьи Комарницы.
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