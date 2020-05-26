У кого сегодня день ангела: значение имени и самые лучшие поздравления

В древнегреческой мифологии "макариос" является одним из эпитетов Зевса, а в русском именослове наличествует ещё одно имя с похожей исходной этимологией – Феликс.
Церковная форма имени – Макарий. Также имя Макар считают краткой формой полного имени Макарий. Разговорная форма – Макарей. От имени Макарий (Макар) образовано женское имя Макария.
У имени Макар есть краткие формы имени: Макаша, Мака, Мара, и уменьшительно-ласкательные обращения, употребляемые в русском языке – Макарка, Макарша, Макарушка. Ласкательные обращения на других языках – Макарко, Макаронько, Макарочко, Макарик, Макарчик, Макарцьо. Обращение Мара также является самостоятельным именем.
У православных имя Макарий носило большое количество церковных деятелей разных эпох, но при этом широко использовалось и у простого люда, но употреблялась народная форма – Макар. От имени Макар образованы некоторые русские фамилии, например, Макаров, Макаршин, Макарычев и другие. В русском языке получили распространение пословицы и идиомы, где упоминается имя Макар: "Куда Макар телят не гонял", "Макару поклон, а Макар на семь сторон", "Писал Макарка своим огарком" и другие.
Среди христиан особо почитаются некоторые святые с именем Макарий. Наиболее известен Макарий Великий, отшельник, живший в IV веке, он написал несколько духовных сочинений. В это же время жил Макарий Александрийский, почитаемый в лике преподобных. Для имени Макар будут указаны православные именины, католические именины – смотрите имя Макарий.
Макар, хотя и способный мальчик, обладает весьма упрямым и переменчивым характером. Это очень таинственная натура. В юности он старательный ученик и студент. Мальчик не требует особых усилий при воспитании. Макар сам отлично знает, что ему следует делать, и готов принять всю ответственность за поступки на свои плечи.
Мужчина с этим именем уравновешен и способен неординарно решать поставленные перед ним вопросы. Иногда кажется, что он является носителем какой-то определенной миссии. Макар не поддается чужому влиянию и обладает собственной сильной волей. Хотя последнее качество проявляется лишь в экстремальных случаях.
К выбору специальности Макар подходит тщательно. Он не будет браться за дело, в котором он не компетентен. По его мнению, основную ценность и привлекательность профессии составляет не ее престижность, а заинтересованность людей в ней.
Макар знает, к чему стремится. К своей цели он идет с упорством. Тем более что силы действовать продуктивно, мужчина черпает из уверенности в своей правоте. Макар имеет высокий интеллект и глубокий ум. Он хорошо все запоминает, но не любопытен. Знания из тех областей, которые Макар не считает своим предназначением, Макар попросту игнорирует. К тому же этот мужчина совершенно бескорыстен. Макар будет иметь успех во многих сферах. Он может стать и педагогом, и музыкантом, и инженером, и каменщиком.
Макар щедро дарит любовь и чуткость. В своих убеждениях мужчина строг и никогда им не изменяет. Макара отличает высокая нравственность. Он не дает себе поддаваться своим желаниям. Мужчина хорошо различает глубокие чувства и сиюминутное увлечение. Макар становится хорошим семьянином, заботливым мужем и прекрасным отцом.
С друзьями и близкими Макар весьма скрытен. Только при сильном стрессе он способен раскрыться. Этот мужчина всегда уверен в своей правоте, но достаточно тактичен, чтоб не лезть с этим ко всем окружающим. В компании Макар не пытается обратить на себя внимание, но своим присутствием придает сборищам праздничное настроение. Он легко заражает своим энтузиазмом окружающих. Макар излучает такое дружелюбие и тепло, что возле него отогреваются даже сердца, давно превратившиеся в ледышки.
Макар становится очень ценным другом. Близких друзей от него немного: он слишком требователен к дружбе, но в то же время и очень предан своим друзьям. Макар никогда не будет стремиться поразить своим великолепием, но всегда постарается помочь решить проблемы и пережить неудачи. Это действительно ценный, сильный и мудрый друг.
Поздравления
Пусть тебя сопровождает
Гром оваций и фанфар.
Быть лишь первым я желаю,
Удивительный Макар.
Ты решительный и смелый,
Не меняйся, будь таким:
Предприимчивым, веселым,
Храбрым, бойким, деловым.
В жизни будет пусть немало
Интересных, ярких встреч.
Креативность и харизму
Пожелаю я сберечь.
На душе у всех девчонок
От тебя пожар.
Ты пленишь сердца их взглядом
Пылкий наш Макар.
Мы тебе желаем счастье
Отыскать свое.
Чтоб единственной на свете
Сердце дал свое.
Быть желаем мы успешным,
К цели продвигаться.
Чтобы в жизни не случилось,
Нужно улыбаться.
Макар, в этот день тебе мы желаем,
Чтоб грусть и обиду ты позабыл,
Чтоб девушки все с тобою гуляли,
И все в твоем "круге" тебя уважали
И все чтоб мечты в твоей жизни сбывались
Макар с Днём Рождения! Всё, закругляюсь.
Поздравить Макара сегодня, друзья,
Мы здесь собрались за столом.
И наш поздравок, как большая семья,
Уж здесь же, и тоже готов.
Макар, для тебя все эти слова,
Что в тостах сейчас зазвучат,
Пускай не болит твоя голова,
Когда ты смотришь назад.
Макар, все мы тебя поздравляем,
Здоровья и счастья тебе все желаем,
Будь таким же как и всегда,
Будь мужиком-мы все за тебя!
С днем рождения, Макар!
У тебя конечно дар!
Так прими же поздравок,
Наш талантливый дружок:
Мы желаем все успеть:
Стих сложить и песню спеть.
Быть всегда на высоте:
В Лондоне, в Караганде.
Достигать чего захочешь,
Выход ты ж всегда находишь
В ситуации плохой!
Будь же счастлив, дорогой!
Все сегодня суетятся
И спешат как на пожар,
Ведь сегодня поздравленья
Принимает наш Макар.
В это день тебе желаем,
Чтоб сбылась твоя мечта,
Чтобы бурей не сгибаем,
Цель достиг ты без труда.
Чтоб с судьбой — капризной дамой
Подружился ты на век,
И пусть целый мир узнает,
Ты — счастливый человек.
Всегда спешит с работы
К своей семье Макар,
Он семьянин приличный,
И в этом его дар!
Жену, детишек любит,
Ни дня без них прожить
Он попросту не может,
Нельзя не оценить!
Желаем мы Макару
Стабильности и сил,
Пусть остается верным,
Всегда пусть будет мил.