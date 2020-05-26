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У кого сегодня день ангела: значение имени и самые лучшие поздравления
07:51 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Имя Макар греческого происхождения, произошло от древнегреческого "макариос", означающее "блаженный", "благославенный".

В древнегреческой мифологии "макариос" является одним из эпитетов Зевса, а в русском именослове наличествует ещё одно имя с похожей исходной этимологией – Феликс.

Церковная форма имени – Макарий. Также имя Макар считают краткой формой полного имени Макарий. Разговорная форма – Макарей. От имени Макарий (Макар) образовано женское имя Макария.

У имени Макар есть краткие формы имени: Макаша, Мака, Мара, и уменьшительно-ласкательные обращения, употребляемые в русском языке – Макарка, Макарша, Макарушка. Ласкательные обращения на других языках – Макарко, Макаронько, Макарочко, Макарик, Макарчик, Макарцьо. Обращение Мара также является самостоятельным именем.

У православных имя Макарий носило большое количество церковных деятелей разных эпох, но при этом широко использовалось и у простого люда, но употреблялась народная форма – Макар. От имени Макар образованы некоторые русские фамилии, например, Макаров, Макаршин, Макарычев и другие. В русском языке получили распространение пословицы и идиомы, где упоминается имя Макар: "Куда Макар телят не гонял", "Макару поклон, а Макар на семь сторон", "Писал Макарка своим огарком" и другие.

Среди христиан особо почитаются некоторые святые с именем Макарий. Наиболее известен Макарий Великий, отшельник, живший в IV веке, он написал несколько духовных сочинений. В это же время жил Макарий Александрийский, почитаемый в лике преподобных. Для имени Макар будут указаны православные именины, католические именины – смотрите имя Макарий.

Макар, хотя и способный мальчик, обладает весьма упрямым и переменчивым характером. Это очень таинственная натура. В юности он старательный ученик и студент. Мальчик не требует особых усилий при воспитании. Макар сам отлично знает, что ему следует делать, и готов принять всю ответственность за поступки на свои плечи.

Мужчина с этим именем уравновешен и способен неординарно решать поставленные перед ним вопросы. Иногда кажется, что он является носителем какой-то определенной миссии. Макар не поддается чужому влиянию и обладает собственной сильной волей. Хотя последнее качество проявляется лишь в экстремальных случаях.

К выбору специальности Макар подходит тщательно. Он не будет браться за дело, в котором он не компетентен. По его мнению, основную ценность и привлекательность профессии составляет не ее престижность, а заинтересованность людей в ней.

Макар знает, к чему стремится. К своей цели он идет с упорством. Тем более что силы действовать продуктивно, мужчина черпает из уверенности в своей правоте. Макар имеет высокий интеллект и глубокий ум. Он хорошо все запоминает, но не любопытен. Знания из тех областей, которые Макар не считает своим предназначением, Макар попросту игнорирует. К тому же этот мужчина совершенно бескорыстен. Макар будет иметь успех во многих сферах. Он может стать и педагогом, и музыкантом, и инженером, и каменщиком.

Макар щедро дарит любовь и чуткость. В своих убеждениях мужчина строг и никогда им не изменяет. Макара отличает высокая нравственность. Он не дает себе поддаваться своим желаниям. Мужчина хорошо различает глубокие чувства и сиюминутное увлечение. Макар становится хорошим семьянином, заботливым мужем и прекрасным отцом.

С друзьями и близкими Макар весьма скрытен. Только при сильном стрессе он способен раскрыться. Этот мужчина всегда уверен в своей правоте, но достаточно тактичен, чтоб не лезть с этим ко всем окружающим. В компании Макар не пытается обратить на себя внимание, но своим присутствием придает сборищам праздничное настроение. Он легко заражает своим энтузиазмом окружающих. Макар излучает такое дружелюбие и тепло, что возле него отогреваются даже сердца, давно превратившиеся в ледышки.

Макар становится очень ценным другом. Близких друзей от него немного: он слишком требователен к дружбе, но в то же время и очень предан своим друзьям. Макар никогда не будет стремиться поразить своим великолепием, но всегда постарается помочь решить проблемы и пережить неудачи. Это действительно ценный, сильный и мудрый друг.

Поздравления

Пусть тебя сопровождает

Гром оваций и фанфар.

Быть лишь первым я желаю,

Удивительный Макар.

 

Ты решительный и смелый,

Не меняйся, будь таким:

Предприимчивым, веселым,

Храбрым, бойким, деловым.

 

В жизни будет пусть немало

Интересных, ярких встреч.

Креативность и харизму

Пожелаю я сберечь.

На душе у всех девчонок

От тебя пожар.

Ты пленишь сердца их взглядом

Пылкий наш Макар.

 

Мы тебе желаем счастье

Отыскать свое.

Чтоб единственной на свете

Сердце дал свое.

 

Быть желаем мы успешным,

К цели продвигаться.

Чтобы в жизни не случилось,

Нужно улыбаться.

Красивые СМС поздравления с Днем рождения

Макар, в этот день тебе мы желаем,

Чтоб грусть и обиду ты позабыл,

Чтоб девушки все с тобою гуляли,

И все в твоем "круге" тебя уважали

И все чтоб мечты в твоей жизни сбывались

Макар с Днём Рождения! Всё, закругляюсь.

Поздравить Макара сегодня, друзья,

Мы здесь собрались за столом.

И наш поздравок, как большая семья,

Уж здесь же, и тоже готов.

Макар, для тебя все эти слова,

Что в тостах сейчас зазвучат,

Пускай не болит твоя голова,

Когда ты смотришь назад.

Макар, все мы тебя поздравляем,

Здоровья и счастья тебе все желаем,

Будь таким же как и всегда,

Будь мужиком-мы все за тебя!

С днем рождения, Макар!

У тебя конечно дар!

Так прими же поздравок,

Наш талантливый дружок:

 

Мы желаем все успеть:

Стих сложить и песню спеть.

Быть всегда на высоте:

В Лондоне, в Караганде.

 

Достигать чего захочешь,

Выход ты ж всегда находишь

В ситуации плохой!

Будь же счастлив, дорогой!

Оригинальные поздравления своими словами с Днем рождения

Все сегодня суетятся

И спешат как на пожар,

Ведь сегодня поздравленья

Принимает наш Макар.

 

В это день тебе желаем,

Чтоб сбылась твоя мечта,

Чтобы бурей не сгибаем,

Цель достиг ты без труда.

 

Чтоб с судьбой — капризной дамой

Подружился ты на век,

И пусть целый мир узнает,

Ты — счастливый человек.

Всегда спешит с работы

К своей семье Макар,

Он семьянин приличный,

И в этом его дар!

 

Жену, детишек любит,

Ни дня без них прожить

Он попросту не может,

Нельзя не оценить!

 

Желаем мы Макару

Стабильности и сил,

Пусть остается верным,

Всегда пусть будет мил.

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