Карантинные правила: власти планируют привлечь волонтеров, которые будут следить за соблюдением

Новости Украины:В Украине планируют привлечь волонтеров, которые будут следить за соблюдением гражданами противоэпидемических правил в местах потенциального скопления людей.

Правительство планирует привлечь волонтеров, которые будут следить за соблюдением гражданами противоэпидемических правил в местах потенциального скопления людей.

Об этом в своем Telegram-канале написал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Противостоять пандемии коронавируса - это наша общая задача. Поэтому важно, чтобы люди не забывали об опасности, которую несeт COVID-19, но не подвергали риску окружение. Для этого Правительство планирует привлечь волонтеров, которые будут следить за соблюдением гражданами противоэпидемических правил в местах потенциального скопления людей. Они также будут информировать их относительно правильного ношения маски, соблюдения социальной дистанции, правил посещения магазинов и заведений питания", - пишет он.

По словам Шмыгаля, эта хорошая инициатива, как привлечь граждан к общему делу, появилась в Италии, которая больше всего в Европе пострадала от пандемии. И которая продемонстрировала сплоченность в борьбе с коронавирусом.

"Идею уже поддержал Президент, а реализовать ее сможет Министерство социальной политики", - добавил Премьер-министр.

Как сообщалось, Премьер-министр Денис Шмыгаль распорядился создать в Украине трехмесячный запас средств борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19.