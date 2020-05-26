Результат опроса: Проблема коронавируса очень важна для более 49% киевлян

Новости Украины:49,2% киевлян считают проблему коронавируса очень важной.

По результатам проведенного исследования, 49,2% киевлян считают проблему коронавируса очень важной. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования "Социально-политическая ситуация в городе Киев", которое провел центр Socis.

Так, 49,2% киевлян считают проблему коронавируса очень важной для них лично. Еще 15,1% оценили эту проблему как важную, 19,2% оценили важность проблемы 3 из 5, 6,4% оценили проблему 2 из 5 по важности и еще 8,3% считают проблему вовсе не важной. При этом, 1,9% отказались от ответа.

Таким образом, среднее значение важности проблемы коронавируса составляет 3,92 по пятибалльной шкале.

Указано, что исследование проводилось с помощью телефонного опроса в течение 8 - 20 мая 2020 года. Всего в нем приняли участие 4 тыс. респондентов в десяти административно-территориальных районах города, которое представляет взрослое население столицы по возрасту, полу, а также разделением города на районы. Статистическая погрешность исследования - 1,9%; средняя продолжительность одного интервью составила 10 минут.

Как сообшалось, в столице количество новых случаев COVID-19 увеличилось вдвое: за сутки 58 больных.