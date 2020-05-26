Скачать
Вторник, 26.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Борьба с COVID-19: Катар предоставил Украине почти 9 тонн медсредств
Борьба с COVID-19: Катар предоставил Украине почти 9 тонн медсредств
Эксперт: в мире удерживают более 370 украинских моряков
Эксперт: в мире удерживают более 370 украинских моряков
Футбол возвращается в Украину
Футбол возвращается в Украину
Модный дом Gucci хочет отказаться от сезонных показов
Модный дом Gucci хочет отказаться от сезонных показов

Результат опроса: Проблема коронавируса очень важна для более 49% киевлян

Результат опроса: Проблема коронавируса очень важна для более 49% киевлян
18:08 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:49,2% киевлян считают проблему коронавируса очень важной.

По результатам проведенного исследования, 49,2% киевлян считают проблему коронавируса очень важной. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования "Социально-политическая ситуация в городе Киев", которое провел центр Socis.

Так, 49,2% киевлян считают проблему коронавируса очень важной для них лично. Еще 15,1% оценили эту проблему как важную, 19,2% оценили важность проблемы 3 из 5, 6,4% оценили проблему 2 из 5 по важности и еще 8,3% считают проблему вовсе не важной. При этом, 1,9% отказались от ответа.

Таким образом, среднее значение важности проблемы коронавируса составляет 3,92 по пятибалльной шкале.

Борьба с COVID-19: Катар предоставил Украине почти 9 тонн медсредств

Указано, что исследование проводилось с помощью телефонного опроса в течение 8 - 20 мая 2020 года. Всего в нем приняли участие 4 тыс. респондентов в десяти административно-территориальных районах города, которое представляет взрослое население столицы по возрасту, полу, а также разделением города на районы. Статистическая погрешность исследования - 1,9%; средняя продолжительность одного интервью составила 10 минут.

Как сообшалось, в столице количество новых случаев COVID-19 увеличилось вдвое: за сутки 58 больных.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Проблема, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лечитесь едой! Одна из самых полезных ягод для печени
02 Кабмин Шмыгаля: Саакашвили рассказал, кто помешал ему стать вице-премьером
03 Чего не хватает организму, если хочется сладкого, жирного или кислого
04 МИД: Украина и Турция начинают переговоры о восстановлении авиасообщения
05 В Украине снова выросло количество новых случаев коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 мая
Вакцина от COVID-19: в Европе уже собрали 9,5 млдр евро на разработку
Вакцина от COVID-19: в Европе уже собрали 9,5 млдр на разработку
Антимонопольный комитет Украины совместно с ЕС начали проект
АМКУ совместно с ЕС начали проект
Первый украинский театральный онлайн-фестиваль &quot;Театр.NET&quot;: названы победители
Первый украинский театральный онлайн-фестиваль "Театр.NET": названы победители
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь