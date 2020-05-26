Славянские традиции и обычаи Вознесения Господнего

Новости Украины:Вознесение Христа - крупнейший праздник в православном календаре мая 2020 года.

Вознесение - праздник, установленный в честь восшествия Иисуса в Рай, к престолу Отца Своего.

Дата празднования Вознесения отсчитывается от Пасхи. После своего воскресения Иисус Христос появлялся в земном мире в течение 40 дней, прежде чем вернуться к Отцу. Поэтому и Вознесение наступает на 40-й день после Пасхи, то есть в четверг шестой недели после 19 апреля. Таким образом, в православном календаре на май 2020 года Вознесение приходится на 28-е число.

Сорок дней - от Пасхи до Вознесения - считались временем "открытых врат рая и ада", временем, когда грешники не мучаются в Аду, а праведники могут гулять по земле. Именно поэтому в этот период - а особенно в этот праздничный день - обычаи требовали уделять большое внимание нищим и "каликам перехожим": по преданию, сам Христос бродил в этот праздник по пыльным дорогам в образе бездомного. В некоторых районах было принято выставлять вечером у порога миску с едой для нищих, в некоторых - класть у окна на наличник монетку. Обязательным было подаяние милостыни и внесение денег на нужды церквей и храмов.

С этим верованием связано множество традиций. Так, запрещалось выбрасывать сор из избы на улицу и плевать (кроме как в собственном дворе). Считалось, что можно было случайно попасть в Христа, обходящего Киевскую Русь.

Традиционный праздничный стол тоже нес в себе элементы обрядовости. Над каждой избой поднимался восхитительный запах выпечки: хозяйки пекли блины-"лапоточки" или "лапотки". Христос за сорок дней снашивал свою обувку по пыльным дорогам Руси, и крестьяне спешили помочь Заступнику - пекли Ему "обновку".

Обязательной считалась и другая выпечка - хлебцы-лесенки. Полоски-палочки ржаного, пресного или дрожжевого, теста выкладывалось на противень в форме простых лесенок. Затем выпечкой надо было угостить "чистую душу" - ребенка, убогого, юродивого. Такой хлеб помогал праведникам подниматься на небо - выпечка-"лесенка" служила ступеньками на пути к раю.

В некоторых районах Киевской Руси "лесенки" служили и иной цели: вынесенные на поле, они должны были помочь ржи или пшенице "тянуться к небу" - расти и набирать колос. Для этого "лесенки" надо было разместить по углам надела или нивы, да не просто так. а обязательно поставив стоймя, как настоящую лестницу. И обязательно нужно было делать это в тайне, подальше от чужих глаз, чтобы избежать зависти и дурного взгляда. Спрятав в траве "лесенки", нужно было прочитать молитву и попросить у Христа высокого колоса и богатого урожая.

По старым славянским традициям со дня Вознесения весна начинает переходить в лето. С этого времени начинали молиться о хорошем урожае, о дождях и солнышке. Ночь Вознесения носила название соловьиной: накануне Христова праздника певчие птицы пели громче и звонче, прославляя Спасителя. Запрет на отлов птиц действовал жестко: поймавшему певунью на год закрывался путь к милостям Божьим, обидчику божьих птах не было удачи и радости до следующего Вознесения.

Еще одна примета, связанная с Вознесением, была известна всем, кто носил звание знахаря или травника. Лечебные травы под утро праздника, наполнялись особой силой - роса на них считалась райской, упавшей на лепестки и травинки с открытых небес, из райских кущ.

Потому-то следовало собирать растения ранним утром, "до свету", по первой росе. Настои и отвары из таких сборов снимали все хвори.