Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 мая

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 27 мая.

Сидор Бокогрей

В этот день православная церковь чтит память святого Исидора, переименованного в русском народе в Сидора.

Бокогреем святого прозвали потому, что с его праздника прекращают дуть северные ветры — "сиверы". Люди говорили: "На день Сидора отойдут все сиверы". Также на Сидора прилетают из-за теплых морей стрижи и ласточки-касаточки, которые несут на Русь тепло.

Раннее возвращение ласточек сулило счастливый год. В то же время говорили: "Одна ласточка весны не делает"; "Первой касатке не верь". Это означало, что только массовый прилет птиц мог быть свидетельством окончательного прихода тепла.

В этот день обращали внимание на приметы. Если день на Сидора был ясный — то ждали хорошего урожая огурцов. Если же погода была холодной — то и все лето должно было быть таким.

Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом

Ежегодно в последнюю среду мая во многих странах мира проводится Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом или Всемирный день рассеянного склероза (World Multiple Sclerosis Day).

Он был учрежден в 2009 году по инициативе Международной Федерации обществ рассеянного склероза с целью распространения информации о данном заболевании, его профилактике и лечении, а также для консолидации усилий национальных и региональных организаций в рамках Глобального движения против рассеянного склероза.

Рассеянный склероз – хроническое аутоиммунное заболевание, которое поражает нервные волокна головного и спинного мозга. Это одно из самых тяжёлых заболеваний центральной нервной системы, приводящее к инвалидности. Симптомы рассеянного склероза разнообразны и многочисленны, среди наиболее распространенных – нарушение зрения, слабость мышц, проблемы с координацией или памятью, хроническая усталость. Причем они либо нарастают постепенно, либо проявляются приступообразно.

Из-за клинических проявлений, ряд из которых характерен и для других заболеваний, рассеянный склероз зачастую трудно диагностируется. А поскольку заболевание является аутоиммунным, то спрогнозировать его появление практически невозможно. К факторам риска врачи относят стресс, курение, проживание на территории с малой естественной освещенностью (которая связана со снижением синтеза витамина D). Видимо поэтому есть разница в распространенности заболевания по странам: в северных странах оно встречается намного чаще, чем в странах Африки.

Причем о данном заболевании известно довольно давно – оно было описано еще в 19 веке. Но причина рассеянного склероза, как и многих других аутоиммунных заболеваний, неизвестна до сих пор, а значит, и лечения пока не существует, хотя есть способы улучшить состояние больных некоторыми формами рассеянного склероза, предотвращать обострения. За последние несколько десятилетий арсенал специалистов сферы здравоохранения пополнился большим количеством препаратов, позволяющих замедлить прогрессирование рецидивирующего рассеянного склероза. Медики всего мира постоянно ведут работу по разработке новых препаратов и методов лечения заболевания. Но пока перспективы таких больных – прогрессирующая инвалидизация, значительное снижение качества и сокращение продолжительности жизни.

С каждым годом эта болезнь поражает все больше людей. По данным специалистов, примерно 2,3 млн. человек по всему миру имеют диагноз – рассеянный склероз, но количество страдающих от этой болезни людей больше, так как много случаев остается невыявленными. По данным Минздрава РФ, на 2016 год всего среди населения Российской Федерации зарегистрировано 78 тысяч граждан, больных рассеянным склерозом, что составляет 53,2 случая на 100 тысяч населения.