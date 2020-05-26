В масках: в УЗ объяснили "карантинные" правила пользования поездами

Новости Украины:УЗ открывает продажу билетов на скоростные поезда, которые заработают с 1 июня.

Укрзализныця открывает продажу билетов на скоростные поезда, которые заработают с 1 июня. Пассажиры будут допускаться в поезда исключительно в масках и после измерения температуры тела.

Об этом сообщает Укрзализныця.

"Укрзализныця начинает постепенное восстановление движения пассажирских поездов. В частности, компания открыла продажу билетов на 5 скоростных поездов Интерсити +, которые отправятся в рейсы с 1 июня", - говорится в сообщении.

Так, продажа билетов через железнодорожные кассы будет восстановлена с 27 мая 2020 года.

"Пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках. Измерение температуры тела будет осуществляться во время проверки билетов. Кроме того, будет обеспечена санитарная обработка вагонов до и после каждого рейса поезда, стюарды будут обеспечены средствами индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Укрзализныця открыла продажу билетов на пять поездов Интерсити +.