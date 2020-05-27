Летний отпуск на карантине: в Госагентстве по туризму дали рекомендации украинцам

Новости Украины:В Госагентстве по туризму рассказали украинцам, где лучше планировать отпуск предстоящим летом.

В Государственном агентстве по развитию туризма советуют украинцам планировать отпуск предстоящим летом внутри страны ввиду ситуации, сложившейся за рубежом из-за коронавируса.

Об этом заявила глава ведомства Марьяна Олеськив в эфире "Украина 24".

"Я бы советовала планировать отпуск в Украине. Прежде всего, чтобы поддержать отечественную туристическую отрасль. Хотя у нас не настолько был процент иностранных туристов, как в других странах, - около 13% туристов в Украине были иностранцы. Но все же их затраты составляли около трети всех поступлений от туризма в Украине. Важно поддержать сферу и сохранить рабочие места", - сказала она.

При этом Олеськив отметила, что и предприниматели из сферы туризма должны пойти людям навстречу.

"Я понимаю, что сегодня курортные местности из-за высокого спроса поднимают цены. Мы будем проводить встречи для того, чтобы запускать информационную кампанию по местам, которые не повышают цены и которые не особо известны. Сфера, в свою очередь, должна консолидироваться и создать интересный туристический продукт. Эти переговоры мы ведем со многими. У нас бизнес не всегда думает на перспективу, но сейчас есть шанс, и его нужно использовать", - сказала она.

Как сообщалось ранее, Турция готова открыть свои границы для осуществления регулярных пассажирских рейсов из Украины с 1 июля.