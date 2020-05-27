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Вознесение Господне 2020: какого числа и как правильно отмечать

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Вознесение Господне 2020: какого числа и как правильно отмечать
07:39 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Пришла пора узнать о нем поподробнее, чтобы понять, как его отмечать, каковы его духовный смысл и история.

Вознесение — один из самых важных праздников в церковном календаре. 

Данное событие входит в список двунадесятых праздников. Это значит, что в церквях пройдет особо торжественная служба. Этот день поистине особенный, ведь согласно писанию это был последний день пребывания Христа на Земле.

История и смысл праздника Вознесение

Чтобы понять, что это за праздник, важно узнать его историю. После того, как Иисуса Христа распяли, он воскрес и вернулся к своим ученикам, чтобы подготовить их к будущей миссии по распространению слова Божьего.

В течение сорока дней приходил Господь и учил своих апостолов, давал наставления и рассказывал им о загробной жизни и об их земных целях. За три дня до своего вознесения на небеса он сказал ученикам собраться в Иерусалиме: через три дня они будут крещены Святым Духом.

Так и произошло. Когда ученики собрались вместе, небеса разверзлись и из них полился ярчайший свет. Иисус Христос исчез в облаках, а его встречали двое ангелов. Один из них сказал ученикам, что это не конец, ведь Иисус Христос вернется на Землю тем же образом, что и ушел. То будет второе пришествие Христа, которое ознаменует собой начало Великого суда над всеми живыми и мертвыми.

Вознесение Господне 2020: какого числа, история и традиции

Смысл данного праздника состоит в напоминании о том, что Господь пребывает с миром. Он вознесся на небо, но он продолжает жить в наших сердцах и продолжает следить за нами. Именно поэтому каждому из нас важно совершать свой земной путь праведно, помня о том, что нам придется ответить за всё содеянное пред Богом.

Как правильно отмечать Вознесение

28 мая важно приобрести особый импульс в своей душе, который направит вас по верному пути в жизни. Церковнослужители советуют в этот день всем верующим задуматься о своей жизни, о своих неправедных деяниях и о том, что всегда есть возможность признать вину и начать пусть искупления, изменения своей человеческой сущности. Дома нужно читать молитвы о прощении грехов и благодарственные молитвы.

Нужно перестать судить окружающих, научиться прощать их и не бояться просить прощения за свои проступки. Вознесение напоминает нам о том, что в каждом из нас есть частичка божественного, доброго и светлого начала.

28 мая важно отмечать праздник всей семьей, а не в одиночку. Это семейный праздник, который требует от людей единения и любви. Очень важно будет посетить церковь, если будет такая возможность. В этот день будет очень яркая и необычная служба. Священники наденут светлые одежды, символизирующие божественный свет, который увидели апостолы во время Вознесения. Считается, что в этот день нужно одеваться во все светлое. Это не церковная традиция, но она популярна в народе.

Вознесение Господне 2020: что можно и что нельзя делать в этот день

Это радостный день, не скорбный. По этой причине люди должны собираться вместе за праздничным столом, веселиться и помогать друг другу, протягивать руку помощи нуждающимся. Старайтесь, чтобы празднество обходилось без алкоголя: не стоит осквернять этот священный день мирскими утехами.

В этот день можно также дарить детям и друг другу подарки. Это будет замечательным завершением или началом праздничного дня. В этот праздник церковь не рекомендует заниматься физическим трудом и работать в огороде, в саду, в поле. 28 мая старайтесь больше времени посвящать отдыху и общению с близкими.

Это очень важный день церковного календаря, так что постарайтесь провести его с духовной пользой для себя и для близких. Будьте добры к окружающим и несите в мир любовь.

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