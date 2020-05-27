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В МИД сообщили, сколько украинцев за рубежом выздоровели от COVID-19

В МИД сообщили, сколько украинцев за рубежом выздоровели от COVID-19
09:47 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:По данным МИД на вечер 26 мая, за рубежом от коронавируса вылечились уже 78 граждан Украины.

Уже 78 украинских граждан, находящихся за рубежом, вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

Так, по состоянию на 26 мая, 18 тыс. 985 украинцев обратились за помощью в дипломатические учреждения Украины в рамках системы «Защита».

Количество украинцев, умерших от COVID-19 за рубежом, остается неизменным - девять граждан: четверо в Италии, двое в Великобритании, и по одному - в США, Франции и Швеции.

В то же время, на сегодняшний день 78 украинцев за рубежом выздоровели: 22 – в Греции, 6 – в Польши, по 5 - в Испании и Германии, по 4 - в Доминиканской Республике, Чехии и Японии, по 3 - в Австрии, Нигерии и Беларуси, по 2 - в Италии, США, ОАЭ, Португалии, по 1 - в Бельгии, Великобритании, Египте, Нидерландах, на Сейшельских островах, в Сербии, Таиланде, Уругвае, Молдове, Швеции и Швейцарии.

Также 143 украинца находятся на лечении: 121 - в Италии, 7- в Чехии, 4 – в России, 3 - в Австрии, 2 – в Швеции и по 1 - на Мальте, в Молдове, Таиланде, Уругвае, Германии, Ирландии.

Как сообщалось, в Украине 321 новый случай заболевания Covid-19 за минувшие сутки, 420 выздоровевших, 14 ранее заболевших умерли.

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МИД, ВОЗ, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция.
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