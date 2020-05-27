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В Украине выросли кибератаки на органы власти

В Украине выросли кибератаки на органы власти
11:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Украины:Количество киберинцидентов за неделю возросло почти в 12 раз, количество DDoS-атак снизилось в 2 раза.

Система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга в период с 20 по 26 мая зафиксировала 107,56 тыс. киберинцидентов, что почти в 12 раз больше по сравнению с предыдущей неделей (9,05 тыс.).

"Рост количества подозрительных событий практически в 12 раз обусловлено подключением к системе новых клиентов", - поясняют в Госспецсвязи.

Согласно его сообщению, подавляющее большинство из зарегистрированных киберинцидентов касается выявления нестандартных протоколов или событий (59%), попыток сетевого сканирования (35%), выявления сетевого трояна (2%), попыток получения прав администратора (2%).

В то же время система защищенного доступа государственных органов к сети интернет заблокировала 47 056 165 разных видов атак, что на 23,7% меньше, чем на предыдущей неделе. Из них 98% - сетевые атаки прикладного уровня. Были также заблокированы 13 DDoS-атак (подавляющее большинство - на сайты Офиса президента Украины).

Киберугроза: сайт ОП атаковали хакеры

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA за указанный период зарегистрировала и обработала 3,377 тыс. киберинцидента, что на 11,3% больше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство обработанных инцидентов относятся к доменной зоне UACOM (около 99%). Основное количество инцидентов касается распространения вредоносного ПО (93% от общего количества) и фишинга (4%).

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Хакеры, Кибератака, Киберполиция, Киберзащита.
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