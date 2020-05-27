МОН: во время ВНО всех обеспечат защитным масками

Новости Украины:МОН будет придерживаться всех необходимых противоэпидемических мероприятий и требований при проведении внешнего независимого оценивания.

Министерство образования и науки будет придерживаться всех необходимых противоэпидемических мероприятий и требований при проведении внешнего независимого оценивания.

Об этом сказала во время брифинга и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

"Карантин ослаблен, но мы будем придерживаться всех противоэпидемических мероприятий. Во время тестирования все участники и инструкторы будут обеспечены защитными масками, а пункты тестирования будут обеспечены антисептиками и дезинфекторами. Помещения будут продезинфицированы", — сказала Мандзий.

Она подчеркнула, что условия проведения оценки утверждены главным санитарным врачом Украины.

Как сообщалось, что внешнее независимое оценивание будет проведено с 25 июня по 17 июля.

В МОН утвердили соответствующий график.