Скачать
Среда, 27.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Киеве число заболевших Covid-19 за сутки снизилось вдвое, три человека умерли
В Киеве число заболевших Covid-19 за сутки снизилось вдвое, три человека умерли
Правительство утвердило программу восстановления украинской экономики
Правительство утвердило программу восстановления украинской экономики
Реал почтил память погибших от коронавируса (Видео)
Реал почтил память погибших от коронавируса (Видео)
Андреа Бочелли переболел коронавирусом и стал донором плазмы
Андреа Бочелли переболел коронавирусом и стал донором плазмы

МОН: во время ВНО всех обеспечат защитным масками

МОН: во время ВНО всех обеспечат защитным масками
15:27 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:МОН будет придерживаться всех необходимых противоэпидемических мероприятий и требований при проведении внешнего независимого оценивания.

Министерство образования и науки будет придерживаться всех необходимых противоэпидемических мероприятий и требований при проведении внешнего независимого оценивания.

Об этом сказала во время брифинга и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

"Карантин ослаблен, но мы будем придерживаться всех противоэпидемических мероприятий. Во время тестирования все участники и инструкторы будут обеспечены защитными масками, а пункты тестирования будут обеспечены антисептиками и дезинфекторами. Помещения будут продезинфицированы", — сказала Мандзий.

Криклий: с 1 июня ЖД билеты можно будет купить за 90 дней до отправления

Она подчеркнула, что условия проведения оценки утверждены главным санитарным врачом Украины.

Как сообщалось, что внешнее независимое оценивание будет проведено с 25 июня по 17 июля.

В МОН утвердили соответствующий график.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ВНО, МОН.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Копия отца: в сети появились фотографии подросшего сына Михаила Круга
02 Новых больных в Украине меньше, чем выздоровевших: ситуация по областям
03 Семь природных средств со снотворным действием, о которых стоит знать
04 Названо самое эффективное средство защиты от вирусов
05 Пройдите этот визуальный тест, чтобы лучше понять свои истинные желания
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В МОН начали работу над новой концепцией оплаты труда учителей
В МОН начали работу над новой концепцией оплаты труда учителей
Украинцев предупредили об ухудшении погоды
Украинцев предупредили об ухудшении погоды
Кабмин согласовал назначение председателя Киевской ОГА
Кабмин согласовал назначение председателя Киевской ОГА
Умер украинский поэт и переводчик Моисей Фишбейн
Умер украинский поэт и переводчик Моисей Фишбейн
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь