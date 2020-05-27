Криклий: с 1 июня ЖД билеты можно будет купить за 90 дней до отправления

Новости Украины:"Укрзализныця" с 1 июня начнет продавать железнодорожные билеты.

АО "Укрзализныця" с 1 июня начнет продавать железнодорожные билеты за 90 дней до даты отправления.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Facebook.

"По нашей инициативе, с 1 июня можно купить билеты сразу за 90 дней до даты отправления, а не за 45-60, как было раньше. Так Укрзализныця "сможет более гибко реагировать на спрос и заблаговременно назначать поезда на более популярные даты и направления, а для пассажиров это дополнительное удобство и возможность более эффективно планировать свои поездки", - написал Криклий.

Он отметил, что дату открытия рейсов определяют областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Именно они формируют соответствующее решение относительно возможности послабления карантина и возобновления сообщения.

"Надлежащие нормы безопасности остаются в приоритете. Это масочный режим, температурный скрининг работников и пассажиров, дезинфекция вагонов до и после каждого рейса", - подчеркнул министр.

Как сообщалось, по состоянию на утро 27 мая АО "Укрзализныця" открыло продажу билетов на 14 поездов: 5 скоростных поездов Интерсити+ и 9 ночных поездов, которые начнут курсирование с 1 июня 2020 года.

В Украине с 11 мая начался первый этап послабления карантинных ограничений. При этом Кабмин разрешил работать некоторым торговым заведениям и учреждениям бытового обслуживания населения.

С 25 мая возобновил работу метрополитен в Киеве, Харькове и Днипре.

Второй этап смягчения карантинных мер начался 22 мая. До 22 июня в Украине будет действовать адаптивный карантин.